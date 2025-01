VVC Beernem en HOO Oedelem fusioneren: “Het gaat over pakweg tien spelers”

Donderdag 2 januari 2025. Zowel bij VVC Beernem als bij HOO Oedelem werden alle spelers na de training verwacht in de kantine, waar een afvaardiging van de wederzijdse beleidsploegen de mededeling verspreidden: “VVC Beernem en HOO Oedelem gaan fusioneren na afloop van dit seizoen.” Wij legden meteen ons oor te luisteren bij enkele hoofdrolspelers van beide voetbalverenigingen uit derde provinciale B. Pikant detail: op zondag 30 maart 2025 spelen ze voor het laatst tegen elkaar op de Bruinberg.

Sinds het overlijden van icoon Kamiel Van Hyfte heeft Olivier De Cuyper het voorzitterschap van HOO Oedelem aanvaard. Hij bleef strijden om te overleven, trachtte tevergeefs om opnieuw een elftal beloften uit de grond te stampen en reed kilometers ver met zijn auto vol wijn om wat sponsoring binnen te halen.

“We konden kiezen om door te gaan tot de laatste druppel bloed, eindigen in schoonheid na dit kampioenschap ofwel een fusie. Toen Beernem mij contacteerde heb ik eerst geluisterd en dan mijn twee medebestuursleden ingelicht. Marleen De Clercq, onze gerechtigd correspondent, telt 70 lentes, Raf Trenson stapt eerlang ook op tram zeven.”

Geen alternatief

“Verder hebben we niemand meer, buiten een lieve dame die de kantine opkuist op maandag en op zondagnamiddag een handje toesteekt achter de toog. Zij is bijna 80 jaar oud. Na de gesprekken met Beernem, die heel vlot verliepen, hakten we de knoop door. Zodoende zal er tenminste nog gevoetbald worden op de Bruinberg.”

“Wat was het alternatief? Sporadisch gebruik van de kantine voor zaken die niets met voetbal te maken hebben en de terreinen laten verkommeren? De jeugd van onze dorpskern, die nu bij VVC Beernem voetbalt, zal hopelijk terug kunnen keren naar onze entiteit, waar rond de eeuwwisseling zoveel jongeren hun eerste stappen zetten.”

“Het is trouwens een van mijn voorwaarden dat de naam Hoger Op in de naam van de op te richten fusieploeg wordt opgenomen. De spelers? Ja, die zijn serieus ontgoocheld. Eens de emotie is weggeëbd zullen ze ons misschien beter begrijpen.”

“We vonden niemand meer, geen verjonging in het bestuur, geen vrijwilligers, geen sporadische helpers. We staan nu voor de start van de epiloog van onze voetbalgeschiedenis. Alles wat we hebben gepland gaat gewoon door, onze wedstrijden zullen we in eer en geweten betwisten. Onze sportieve plichten primeren nog altijd.”

Tweede fusie

Jan Keirse is sportief verantwoordelijke bij VVC Beernem en voetbalde in een ver verleden bij de eerste ploeg van VV Cercle Oedelem. Toen de derby tegen HOO Oedelem geprogrammeerd stond leefden beide entiteiten gedreven naar het aanvangsuur toe. De voetbalfreak beleefde vanop de eerste lijn de samensmelting tussen KFC Beernem en VV Cercle Oedelem.

Nu is hij aan zijn tweede fusie toe. “Feitelijk is het zo dat HOO Oedelem wordt opgenomen in de grote VVC Beernemfamilie. We hebben het immers over pakweg een tiental spelers hé. Toch is het zo dat we een stuk geschiedenis in leven houden. Voetbal hoort gewoon thuis op de Bruinberg. We zijn bezig met alles af te handelen, ook met de gemeente.”

“Er ligt nog een pak werk voor de boeg. Eén van de grootste troeven is voor mij de komst van Olivier De Cuyper, de huidige voorzitter van HOO Oedelem. Bestuursleden van zijn niveau vind je nog zelden in het provinciale voetbalwereldje. Met het allergrootste respect zullen wij hem verwelkomen.”

Leeftijdskloof

Franky Mestdagh, T1 VVC Beernem A, de voormalige eerste doelman van Cercle Brugge op het hoogste nationale vlak telt intussen 67 lentes. Hij juicht de fusie toe maar zal er geen deel meer van uitmaken. “Na mijn periode in Roeselare heb ik al eens voor zes maanden het trainersambt opgegeven. Toen Beernem kwam aankloppen kon ik niet aan de roep weerstaan. Na dit kampioenschap is het definitief gedaan. Coachen en oefensessies leiden lukt nog probleemloos.”

“Met de houding van de jeugd kan ik minder overweg. De leeftijdskloof wordt te groot zeker? In mijn tijd kwamen we zelfs koortsig naar de trainingen en wedstrijden, nu haken ze af voor familiefeest, reisjes of weekendtrips. Over mijn opvolging hoef ik me geen zorgen te maken: bij mijn bestuur stromen de kandidaturen binnen.”

“Ach ja, de fusie: vooral met betrekking tot de accommodaties is dit een gouden zaak. De jeugdwerking groeit en bloeit maar we beschikken over te weinig verlichte velden. Hiermee is een heikel punt opgelost. Of er spelers kunnen geïntegreerd worden bij VVC Beernem A of B is de vraag voor mijn opvolger. De eerste vereiste is dat ze open staan voor de samensmelting.”

IJskoude douche

Brian Van Belleghem, huidige co-trainer op de Bruinberg zette zijn eerste voetbalpasjes bij HOO Oedelem. Hij coachte in een recent verleden de jongeren bij Oostkamp maar diende te stoppen wegens werkomstandigheden. Op het Oostveld hervatte hij dit kampioenschap, samen met Giovanni Windels.

“We doen er alles aan om de buiteling te vermijden en hadden één hoofddoel voor ogen: Hoger Op Oostveld Oedelem moest op de voetbalkaart blijven. Toen we het fusieverhaal vernamen de dag na nieuwjaar kregen we een ijskoude douche te verwerken. Niemand had dat verwacht. Ik weet het, twee bestuursleden, die 70 jaar oud zijn, zullen wellicht afhaken, maar was er nu niemand van de spelersgroep die wilde overnemen of een handje toesteken?”

“Verdere commentaar zal ik niet leveren, sorry daarvoor. De emoties zijn nog te vers en de wonden te diep. Wij zullen strijden, week na week, om een afscheid in schoonheid te realiseren. Meer kunnen we echt niet meer doen.”

(JPVH)