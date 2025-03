VV Tielt (3B) speelt degradatieduel tegen Doomkerke

VV Tielt staat voor de weken van de waarheid. Na een knappe revival eind vorig jaar zijn de Kanaries de jongste maanden opnieuw afgegleden naar de voorlaatste plaats in het klassement. Zaterdag komt met KFC Doomkerke de hekkensluiter over de vloer. “Iedereen is zich bewust van het belang van deze wedstrijd”, zegt trainer Steve Beyts.

VV Tielt beleeft opnieuw een heel moeilijk seizoen. Na een dramatische start haalde het team net voor Nieuwjaar eindelijk het niveau waar het al een hele tijd naar op zoek was. Er werd vier keer na elkaar gewonnen en een plaats in de middenmoot leek stilaan terug tot de mogelijkheden te behoren. Jammer genoeg loopt het na Nieuwjaar opnieuw heel wat moeilijker. Door een 2 op 24 staat VV Tielt opnieuw voorlaatste in derde provinciale A. “Mede door heel wat blessures konden we na Nieuwjaar geen vervolg breien aan onze goeie periode”, zegt Steve Beyts. “Dat is heel jammer, want er zit wel degelijk heel wat potentieel in deze groep. Afgelopen weekend speelden we wel 1-1 gelijk op het veld van VV Cercle Beernem. Dat puntje was een enorme opsteker, zeker met het oog op de komende belangrijke wedstrijden.”

Wisselvallig

Zaterdag staat de thuismatch tegen KFC Doomkerke, de laatste in het klassement, op het programma. Een regelrechte degradatietopper dus. “Iedereen is zich bewust van het belang van deze wedstrijd”, gaat Beyts verder. “We zijn op onze hoede, maar we zijn het aan onszelf verplicht om deze match te winnen. Het zal echter geen gemakkelijke wedstrijd worden, want Doomkerke zit in dezelfde situatie als wij en moet ook winnen.”

Na Doomkerke volgt de uitmatch tegen Veldegem dat één puntje meer telt dan Tielt. Om in veiligere wateren terecht te komen, wordt maar beter ook tegen die ploeg gewonnen. “We hebben het nog allemaal in eigen handen. Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat we ons zullen redden. We wisten vooraf dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden, maar eerlijk gezegd had ook ik niet verwacht dat we echt in de problemen zouden komen. We hebben zeker voldoende kwaliteit in onze ploeg om probleemloos te kunnen meedraaien in deze reeks. De resultaten zijn echter nog steeds te wisselvallig en sommige spelers moeten weer wat meer in zichzelf geloven.” (GD)

Zaterdag 15 maart om 19 uur: VV Tielt – KFC Doomkerke.