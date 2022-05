VV Koekelare kampioen in derde provinciale B: “Droom gaat in vervulling”

VV Koekelare maakt de favorietenrol in derde provinciale B waar. Op de slotspeeldag won de ploeg met 3-0 tegen FC Veldegem en komt volgend seizoen in tweede provinciale uit. De droom van vele bestuursleden en Jean-Pierre Mahu (73) komt na vele jaren in vervulling.

“Ik denk dat je van een gemeente als Koekelare, gezien de historiek van de ploeg, wel mag verwachten dat die een voetbalploeg in tweede provinciale heeft”, vertelt een ondanks de zonet behaalde titel rustige voorzitter Jean-Pierre Mahu.

“De fundamenten van VV Koekelare zijn nog altijd te vinden bij bedrijfsvoetbalploeg Atlas Koekelare. Daarnaast maakt ook SV Koekelare, die in de jaren 80 een goede periode kende en goede resultaten haalde in eerste provinciale, deel uit van de basis van de vereniging. In 2015 was er dan de fusie tussen KSV Koekelare en VK Koekelare, die op dat moment in derde provinciale speelde.”

“Al die jaren hebben we ons makkelijk kunnen handhaven in die mate zelfs dat we onze ambities stelselmatig scherper hebben gesteld.”

Door grote poort

“De voorbije seizoenen hengelden we telkens tevergeefs naar een prijs. We komen vandaag door de grote poort terug naar waar we, volgens mij dus zeker thuis horen. We danken ons succes in de eerste plaats aan een ervaren bestuursteam, met vooral Chris Metsu als draaischijf.”

Ook de supporters gingen uit de bol bij het behalen van de titel. (foto Coghe) © Foto Coghe

“Ik kan hem hiervoor niet genoeg bedanken. Zonder hem weet ik niet waar we vandaag zouden staan. Het is door hem dat we een ervaren ploeg spelers hebben kunnen samenbrengen. Maar ook de vele andere bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers liggen natuurlijk aan de basis van dit succes, dat we nu toch al enkele seizoenen ambiëren.”

“Ook onze trainer, Dieter Vandendriessche, die in de loop van het seizoen het roer van Wesley Deschacht overnam na diens vertrek naar KV Oostende als videoanalist, heeft een groot aandeel door een hechte spelersgroep, een groep kameraden, samen te houden.”

“Dat is natuurlijk, met deze kern, ook een niet te onderschatten factor voor het succes van vandaag. Vandaag kijken we ook vol vertrouwen naar de toekomst. De meeste spelers van de huidige kern blijven en er komen een paar versterkingen bij. Voldoende dus om onze pas veroverde stek te verdedigen in tweede provinciale.”

(RI)