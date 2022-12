Voorzitter Mathieu Verhoest ziet positieve evolutie bij SK Zillebeke

Vorige zaterdag leed SK Zillebeke een 1-5-thuisnederlaag tegen SK Roeselare-Daisel B, waardoor het blijft hangen in de onderste regionen van het klassement.

“De laatste weken rolt de bal niet altijd in ons voordeel, maar dat belet niet dat de sfeer nog altijd goed zit”, aldus voorzitter Mathieu Verhoest (35). “We spelen in derde provinciale en dat is een trapje hoger dan vorige seizoen. Het gaat er wat vlugger aan toe en we hebben wat tijd nodig om ons aan te passen. Vorig seizoen was het eenvoudiger. Je speelde een goede wedstrijd en je won. Nu kan je degelijke wedstrijden spelen maar als het niet meezit, win je helemaal niets. Ik ben ervan overtuigd dat we ons gaan redden. Na de winterstop zullen we betere resultaten behalen. Bestuur, trainers en spelersgroep willen vooruit.”

Beperkte kern

“Twee seizoenen geleden was het bijna gedaan met SK Zillebeke. De club was toen wat ontspoord. Het was hier toen een rollercoaster van komen en gaan. Met Diego Caron trokken we een trainer met ervaring aan die een aantal gerichte transfers deed. Onze start was goed, maar door een beperkte kern zitten sommigen wat op hun tandvlees. Hopelijk pakken we zondag de drie punten tegen Ploegsteert. Het wordt een bikkelduel met hopelijk winst voor onze ploeg.” (EG)

Zondag 18 december om 13.30 uur: US Ploegsteert-Bizet – SK Zillebeke.