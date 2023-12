Voorzitter FC Veldegem blijft hopen op behoud

Onder leiding van T1 ad-interim Davey Rossel hield FC Veldegem de halve inzet thuis tegen nummer vijf Dosko Kanegem. Spijtig genoeg werd een 2-0-voorsprong alsnog te grabbel gegooid. De Houtlanders prijken op positie 15 en moeten een serieuze kloof overbruggen.

Bij voorzitter Ivan Vermeulen ligt het hart op de tong. Een jaar geleden interviewden we hem. Toen verzekerde hij ons met klem dat zijn prachtcoach het behoud wel zou verzekeren. Die wens vervulde Rik Bouckaert.

Dit kampioenschap kreeg hij de turbo niet op gang. Twee dagen na de 5-1-nederlaag tegen leider Loppem moest de voorzitter zijn vriend en hoofdcoach de laan uitsturen. “Dit ontslag bezorgde me slapeloze nachten. In 2002 werd ik in de voorzittersstoel gedropt en was Rik Bouckaert toen ook trainer.”

“We bleven vrienden en werden 13 jaar geleden sportief herenigd. Coaches bleven altijd langdurig mijn vertrouwen genieten. Misschien ben ik te sentimenteel en vertonen mijn naaste medewerkers meer realisme. Hoe dan ook, ik moest de boodschap overbrengen en geraakte bijna niet uit mijn woorden.”

“We werden genekt door persoonlijke fouten in alle gelederen. Daar kan een trainer toch niets aan doen? Ook inzake blessures werden we allerminst gespaard. Terwijl we al volop bezig zijn met transfers moeten we ook een nieuwe T1 aanstellen. Kandidaturen stromen binnen. Maak maar eens de juiste keuze! We laten ons door niets of niemand opjagen. Bij Davey Rossel zitten onze jongens in afwachting in goede handen.”

(JPV)

Zaterdag 9 december om 19.30 uur: VK Dudzele – FC Veldegem.