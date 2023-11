Vanclooster (SK Eernegem 3B) wil Kanegem verder terugslaan

Het gaat goed met SK Eernegem. Geel-blauw nestelt zich met Ruddervoorde in het spoor van leider Loppem. Als Dylan Vanclooster en maats winnen bij Kanegem, nemen ze acht punten voorsprong op de nummer vier in de stand.

Eernegem bracht zondag een moeilijke thuismatch tegen Westkapelle tot een goed einde dankzij een doelpunt van Vanclooster in de slotfase. Voor doelman Sofean Ghys was het op elf wedstrijden al de zevende clean sheet. Dylan Vanclooster (28) scoorde z’n zesde van het seizoen.

“Als je in zo’n match niet vroeg scoort, krijg je problemen”, weet de aanvaller uit Werken. “Voor de rust staken we te weinig tempo in onze acties. We dwongen wel wat kansjes af. In de tweede helft dreven we het tempo op en lieten we een paar open mogelijkheden liggen. Tot ik vier minuten voor tijd een flankvoorzet op halve hoogte met de voet kon binnenduwen. Moeilijke partij, maar een verdiende zege. Over negentig minuten raakten de bezoekers amper in onze rechthoek.”

Dankzij die zege en door de draw tussen Loppem en Kanegem nadert Eernegem samen met Ruddervoorde tot op één punt van de leider. “Ik denk dat Ruddervoorde de te kloppen ploeg is. Wij zijn daar weggespeeld. Van onze kant was het misschien een collectieve off-day. Nu, liever allemaal op hetzelfde moment wat minder, dan elke week drie of vier spelers die niet hun gewone niveau halen.”

Klein veld

In de stand kan Eernegem zaterdag een goeie zaak doen. Dosko Kanegem, negen matchen op rij ongeslagen, kan op acht punten worden gezet. En als Ruddervoorde thuis van Pittem wint, werkt de top drie zich los. “Ik heb al enkele keren in Kanegem gespeeld”, aldus Vanclooster, die na Oostnieuwkerke en Bredene aan z’n tweede periode bij Eernegem bezig is. “Een klein veld, niet zo’n sterke verlichting: het wordt niet makkelijk om daar ons spel op te leggen.” (HF)

Zaterdag 18 november om 19 uur: Dosko Kanegem SK Eernegem.