Vamos Zandvoorde wil stunten op KWS Oudenburg: Met volle bus naar derby, voor rit van vier kilometer

Ja, de derby tussen White Star Oudenburg en Vamos Zandvoorde leeft: de mannen van Zandvoorde komen zondag met een volle bus naar Oudenburg afgezakt – een rit van vier kilometer. WSO-speler Davy Hallemeesch en Vamos-trainer Kenny Wittesaele zetten de toon.

WSO speelde tegen VV Aartrijke een sterke eerste helft en leidde bij de rust met 3-0. Vervolgens slikte het twee tegendoelpunten en was het bibberen tot het einde.

“We scoorden tegen honderd procent en tikten de bezoekers de hele eerste helft van het kastje naar de muur”, zegt WSO-middenvelder Davy Hallemeesch, die met zijn 35 jaar een van ‘de oudjes’ van de ploeg is. “Na de rust lukte niets meer. Aartrijke scoorde twee keer en toen kozen we voor een gesloten verdediging. Het bleef spannend tot het einde, met kansen aan beide zijden. Het bijzonderste is dat we weer drie punten rijker zijn.”

Tegen stiefbroer

“We hadden met groot verschil moeten winnen, maar doelman Dumesnil was uiteindelijk nog de man van de match”, meent trainer Stefan Schwarz. “Dankzij hem wonnen we met 3-2 en pakken we 10 op 12 na nieuwjaar. Top vijf en eindronde zitten er zeker nog in. Zondag komt Vamos op bezoek en dat wordt een match op het scherp van de snee. Ik hoop dat mijn groep de lijn van de eerste helft tegen Aartrijke kan doortrekken. We krijgen alvast de volle steun van het bestuur, de supporters en de stadsdiensten, die het terrein netjes getold hadden.”

“Bij Vamos spelen, met Nick Van Den Kerckhove, Joshi Rondelez en Robin De Sitter, enkele oud-WSO-leden. Dat is al speciaal”, zegt Davy Hallemeesch. “Maar voor mij is het zo mogelijk nog specialer, want ik speel tegen mijn stiefbroer Jens Brouns, die bij Vamos al tien jaar in het doel staat. En met Sam De Ruyter heb ik de jeugd van KVO doorlopen. In de heenwedstrijd, die ik wegens een blessure gemist heb, werd het 3-3, nadat we een 1-3 voorsprong uit handen hadden gegeven. Dat dom puntenverlies zijn we nog niet vergeten.”

Risico’s afgestraft

Vamos Zandvoorde verloor vorige zondag met 5-2 in Lissewege.

“We moesten aantreden zonder spelmaker Nick Van Den Kerckhove en zonder onze twee Roemenen, Tofan en Manea, en daardoor was ons middenveld verzwakt”, legt trainer Kenny Wittesaele uit. “Daarom had ik verdediger Sam De Ruyter naar voor geschoven. Dat bleek een vergissing, want bij de rust stonden we 3-0 achter. Bij de rust heb ik bijgestuurd en voor het uur konden we terugkeren tot 3-2. We drukten door voor de gelijkmaker, maar onze risico’s werden afgestraft.”

Met toeters en bellen

“Voor de derby recupereren we Van Den Kerckhove en Tofan. Thuis konden we een punt pakken tegen White Star en uiteraard willen we stunten op verplaatsing tegen een ploeg die veel beter is dan wij. Sponsor Café Den Hoek legt een volle bus in voor spelers en supporters om, met toeters en bellen, de vier kilometer van Zandvoorde naar Oudenburg te rijden. We hebben dat al eens met succes gedaan voor de verplaatsing naar Doomkerke, nu willen we geschiedenis schrijven met de korte bustrip naar de buren. Als we een punt pakken, zal ik heel tevreden zijn.”

“We zijn zo goed als gered en na dit seizoen wil ik met opgeheven hoofd een streep trekken onder het Vamos-verhaal. Er zijn contacten met andere ploegen, maar ik verkies een rustig seizoen langs de zijlijn. Onze zoon Rinaldo speelt bij de U17 van Vamos en had een vrij weekend. We hebben samen de kleuren van FC Den Hoek verdedigd in PERKEZ. Een heel leuke ervaring, op 40-jarige leeftijd. Hopelijk kan ik dat ook zeggen na de derby!”