TSC Proven (3B) stelt Marc Monbaliu aan als nieuwe hoofdtrainer

Na het vertrek van Serge Vandevyvere is er witte rook over een opvolger bij Three Stars Club Proven. Mark Monbaliu (44), die eerder al vijf jaar speler was bij paars-wit, is de nieuwe T1.

TSC Proven moest na de 7 op 30 op zoek naar een nieuwe coach. Vorige zondag nam assistent Christophe Kinoo even de honneurs waar en met succes. De ploeg won met 1-2 bij VC Ichtegem. Maar Christophe is nog bezig met zijn UEFA A-diploma en heeft ook een jeugdploeg bij Cercle Brugge onder zijn hoede. Daarom ging de club op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

En die zoektocht resulteerde in het aantrekken van Mark Monbaliu, die in het verleden al vijf jaar de kleuren verdedigde als speler. “Ik ben nog steeds deel van de TSC-familie”, vertelt Mark, die in het dagelijks leven webdesigner is bij Tasty Creations en in Poperinge woont. “Ik heb 22 jaar ervaring als speler in een eerste ploeg met passages bij FC Poperinge, KVK Ieper, BS Poperinge, Koksijde, het Franse Boeschepe, Boezinge, TSC Proven en Lo-Reninge. Toen ik bij Proven speelde zat ik al in de diepe winter van mijn carrière”, lacht Mark, die even speler-trainer was bij Lo-Reninge. “Ik was er ongeveer twee jaar aan de slag, maar toen kwam er een ware babyboom bij ons thuis. Drie kinderen in 20 maanden, van wie één tweeling. De combinatie werd moeilijker en ik besloot om enkel nog te spelen bij de studaxploeg van KFC Poperinge.”

Arne Couttouw

Maar het bloed kruipt blijkbaar waar het niet gaan kan en dus achtte Mark de tijd rijp voor een nieuwe bladzijde in zijn trainersverhaal. “Ik heb in mijn spelerscarrière veel geleerd van mijn trainers en probeer dat samen met mijn eigen ideeën over te brengen aan de spelersgroep. Ik zag de ploeg aan het werk tegen Ichtegem en ik vind dat er heel wat potentieel aanwezig is. Met Arne Couttouw, die intussen meubilair van de club is, heb ik destijds samengespeeld. Verder ken ik nog enkele jongens van bij Lo-Reninge.”

Ambitie

Zijn vuurdoop is zaterdag tegen leider Hooglede. “We zijn niet kansloos. Ik hoop dat het schip snel in veilige wateren vaart en wie weet kunnen we nog iets moois verwezenlijken. Ik ben best wel ambitieus en zie bijvoorbeeld dat de derde in de stand negen punten meer telt. In 19 matchen kan er nog veel gebeuren”, besluit hij.