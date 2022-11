Trainer Serge Vandevyvere vertrekt bij TSC Proven

Derdeprovincialer TSC Proven moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Na de 0-2-nederlaag tegen SK Zillebeke diende Serge Vandevyvere zijn ontslag in.

Na tien speeldagen staan de Provenaars op de voorlaatste plaats in derde provinciale B met amper 7 punten. Serge Vandevyvere besloot de eer aan zichzelf te houden. “Als bestuur dachten wij nochtans nog niet aan een trainersontslag”, reageert voorzitter Stefaan Desmet. “Serge is een aimabele man en een tiental dagen geleden hadden we nog ons vertrouwen in hem uitgesproken. Maar Serge had blijkbaar niet langer het gevoel dat de hele spelersgroep nog achter hem stond.”

Hulptrainer

“Natuurlijk hadden wij ook beter verwacht dan die voorlaatste plaats, al beseften we wel dat het minder zou zijn dan vorig jaar. Heel wat ervaring is vertrokken en nu willen we de jeugd kansen geven. Maar die jongeren hebben tijd nodig om te groeien.”

Een nieuwe T1 is er nog niet. “Voorlopig neemt hulptrainer Christophe Kinoo de trainingen voor zijn rekening. We kregen al wat sollicitaties binnen en kijken ook wat rond. Maar we willen niet overhaast te werk gaan. Met de nieuwe coach hopen we de komende maanden in eerste instantie het behoud veilig te stellen in derde provinciale.”