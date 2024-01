Toekomst KVC Ichtegem is in gevaar: “We hebben zelfs niet meer de noodzakelijke mensen om transfers te regelen”

Sportief gaat het absoluut niet goed met KVC Ichtegem. Het eerste elftal staat in derde provinciale B troosteloos laatste en verloor vorige zondag met 2-0 bij FC Veldegem, op één na laatste. Voorzitter Rudy T’Jonck (58) wil de fakkel doorgeven, maar merkt dat niemand staat te springen om hem op te volgen.

In het provinciale en nationale amateurvoetbal zijn alle clubs al enkele weken bezig met de vorming van een spelerskern voor volgend seizoen. Ook KVC Ichtegem zou dat moeten doen, maar dat is nog niet gebeurd. Intussen is al duidelijk dat topscorer Jordy Timperman volgend seizoen zijn kans gaat bij KWS Houthulst.

“Die transfer heb ik via de sociale mediakanalen moeten vernemen”, beweert voorzitter T’Jonck. “Dat is niet erg, ik neem Jordy niets kwalijk. Hij zal er de komende weken alles aan doen om KVC Ichtegem in derde provinciale te houden. Had iedereen maar zijn mentaliteit. Dan stonden we niet waar we nu staan. Al vind ik het jammer dat ik de transfer via de sociale media vernam.”

Hoop blijven koesteren

“Voor ons is het moeilijk om de onderhandelingen met de spelers voor volgend seizoen op te starten”, benadrukt de Ichtegemse preses. “Vooral gezien onze positie in het klassement. Met vijf punten uit zestien matchen ziet het er niet rooskleurig uit. Toch ben ik ervan overtuigd dat Peter Linskens, onze nieuwe trainer, er alles zal aan doen om de ploeg in extremis op de rails te krijgen.”

Er is nog een andere reden waarom KVC Ichtegem nog niet rond de tafel zat met de eigen spelers, noch met potentiële nieuwkomers. “We hebben geen mensen meer om de noodzakelijke taken uit voeren”, zucht T’Jonck. “Ons bestuur bestaat uit twee zeventigers, twee mensen van halfweg de zestig, ik ben 58 en we hebben ook nog twee veertigers. Natasja Sioen, onze gerechtigd correspondent, stopt op het einde van dit seizoen, dat staat honderd procent vast. Als er geen mensen bijkomen die zich willen engageren, vrees ik dat de toekomst van de club op de helling staat.”

Niet in de steek laten

Duidelijke taal van de Ichtegemse voorzitter die vijftien jaar in het zadel zit. “Het is altijd mijn bedoeling geweest tien jaar voorzitter te blijven en dan een opvolger te krijgen”, gaat T’Jonck verder. “Intussen zit ik al aan vijftien seizoenen als voorzitter. Vorig seizoen stond mijn besluit vast om te stoppen. Twee bestuursleden hebben mij kunnen overtuigen verder te doen. Ik wil die mensen niet in de steek laten. Maar het is te veel aan het worden. Weglopen en de schuld op iemand anders steken, zou het makkelijkst zijn. Het is een nieuwe trend, maar ik doe daar niet aan mee.”

Het lijkt alsof de Ichtegemse voorzitter bijna ten einde raad is. “Bij de club ben ik momenteel niet alleen voorzitter”, benadrukt hij. “Ik neem ook de rol van penningmeester voor mijn rekening, ik ben verantwoordelijk voor de sponsoring en ben daar bovenop ook sportief verantwoordelijke. Daarnaast moet ik ook een bedrijf draaiende houden. Dit is op persoonlijk vlak niet vol te houden.”

Vrijwilligers tekort

Zal er volgend jaar nog voetbal zijn op de Ichtegemse Keiberg? Het ziet er, sportief en extrasportief, niet goed uit voor de club die in 1955 het levenslicht zag. Het lijkt erop dat KVC Ichtegem, dat inzake jeugd al een samenwerking heeft met Jong Eernegem, op een onoverzichtelijk kruispunt staat.

“De uitbating van onze kantine is ook een probleem”, beweert T’Jonck. “Momenteel kunnen we rekenen op mensen die deze taak overnemen. Maar dat kan niet blijven duren want nu gebeurt dat door een bestuurslid en door onze voorzitter van de jeugd. Ook wij hebben vrijwilligers tekort. Een probleem waarmee heel wat verenigingen te kampen hebben.”

De voorzitter van de geel-blauwen stelt het uiteindelijk heel scherp. “Het is tijd dat de mensen die kritiek geven eens goed nadenken”, besluit de bedrijfsleider. “En aan de kar duwen in plaats van ze tegen te houden.”

