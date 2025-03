Tobin Stroo (VV Westkapelle – 3B): “Scoren en laten scoren”

Na een fenomenale stunt – zeven winstmatchen op rij – moest VV Westkapelle met opgeheven hoofd het onderspit delven tegen leider KM Torhout B. De jongens van coach Johnny Lebegge streden voor wat ze waard waren maar beten vooral in het slotkwartier hun tanden stuk op een stevige opponent.

Tobin Stroo, de man van honderd veldslagen, keek langs de zijlijn toe. Hij zat een schorsingsweekend uit. “Als rijpe dertiger komt het er voor mij op aan te scoren, te laten scoren en leiding te geven. Fier als een gieter draag ik de kapiteinsband. De jongens luisteren naar mij en beschouwen mij als het verlengstuk van onze trainers. Het spelletje ken ik door en door. Ik was 16 toen ik bij Knokke arriveerde. Ruim tien competities maakte ik er deel uit van de eerste ploeg. Daarna volgden vijf kampioenschappen Blankenberge. Na een kort verblijf ik Kleit keerde ik terug naar de kust. Bij VV Westkapelle begon alles, voor ik mijn jeugdopleiding vervolledigde bij Cercle Brugge. Bij datzelfde Westkapelle zal ik allicht mijn voetballoopbaan beëindigen.”

“Bij aanvang van de competitie zochten we een beetje de juiste cadans. Vooral na nieuwjaar loopt het als een trein. Een ploeg die prijkt op positie vier, met nog vijf duels voor de boeg, mag inderdaad dromen van de eindronde. Niettemin wacht ons een loodzwaar programma, te beginnen met de kustderby tegen De Haan. De nummer twee komt naar ons afgezakt en zal ongetwijfeld de titelkansen willen gaaf houden. De daaropvolgende thuismatch, op 5 april, betwisten we tegen Dosko Kanegem, dat momenteel evenveel punten telt als wij. Onze voorlaatste opdracht werken we af in Zerkegem, de huidige nummer drie.”

Gouden duo

“Dat we verloren tegen Torhout, net toen ik niet mocht aantreden, schrijf ik toe aan het noodlot. Mijn afwezigheid werd ingecalculeerd en tactisch opgelost door onze coaches. Johnny Lebegge en Ulrik Maertens beschouw ik als een gouden duo”, besluit Tobin Stroo. (JPV)

Zondag 23 maart om 15 uur: VV Westkapelle – Eendracht De Haan.