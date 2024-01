Tiziano Tierentyn (KVC Ichtegem 3B): “Ander systeem”

Zege van de hoop! KVC Ichtegem, rode lantaarn in derde B, zette vorige zondag op de Keiberg SC Lombardsijde met 3-2 opzij. Dankzij drie goals van Tiziano Tierentyn. Het laatste en beslissende doelpunt viel in de slotminuut. “Voor een ploeg op de laatste plaats is niets gemakkelijk.”

Op de eerste speeldag na de winterstop verloor Ichtegem bij FC Veldegem, de op één na laatste in de stand. Een domper. Acht dagen later krabbelden de geel-blauwen recht. “In een redelijk pittige partij”, benadrukt Tiziano Tierentyn. “Voor een ploeg op de laatste plaats is niets gemakkelijk. Dat we drie punten pakten is het belangrijkste. Peter Linskens, onze nieuwe trainer, veranderde het systeem. Tegen Lombardsijde speelden we 4-2-3-1. Met Jordy Timperman diep in de spits. Ik mocht rond hem zwerven. En proberen in de rug van de bezoekende verdedigers te duiken”, vertelt Tierentyn.

‘ambetant doen’

De nieuwe aanpak – onder trainer Gunther Gesquière kreeg Tierentyn meestal een opdracht op de rechter- of linkerflank – leverde voor het eerst sinds de tweede speeldag drie punten op. Waardoor de achterstand op Lombardsijde, dertiende in de tussenstand, tot vijf punten is herleid.

“Van onze nieuwe trainer krijgen we een gedetailleerde uitleg over hoe we een wedstrijd aanpakken”, gaat Tierentyn verder. “Ook over de tegenstander weten we voor de aftrap een en ander. Na de training van donderdagavond geeft onze trainer een eerste tactische bespreking. Ik kreeg tegen Lombardsijde niet alleen de opdracht in de rug van de defensie ruimte te zoeken, maar ook om de kapitein het spelen te beletten. Jawel, een beetje ambetant doen. Tegen het einde van de match vroeg de kapitein mij of onze trainer mij die opdracht had gegeven.”

Volgend seizoen

Niet alleen dankzij de drie goals was het voor Tierentyn een geslaagde wedstrijd, maar ook op tactisch vlak. De twintigjarige aanvaller, om den brode lasser bij Vandamme Aanhangwagens in Ichtegem, kende tot nog toe nooit een andere ploeg dan KVC. “Voor volgend seizoen kreeg ik al enkele berichtjes van andere clubs, maar ik heb nog niets beslist omdat ik mijn eigen club nog niet hoorde”, besluit Tierentyn.