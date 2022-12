Thomas Lannoye (TSC Proven 3B): “Met een positief gevoel de winterstop induiken”

TSC Proven is onder de nieuwe trainer Mark Monbaliu nog ongeslagen. Met drie gelijke spelen tegen ploegen uit de bovenste regionen lijkt de negatieve periode stilaan afgewend. “Nu moeten we voortbouwen op deze fundamenten, want er volgen belangrijke weken”, weet Thomas Lannoye.

Thomas Lannoye mocht tegen Komen-Waasten de aanvoerdersband dragen en bedankte met twee goals. “Kapitein Arne Couttouw zat een schorsingsdag uit. Ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen, maar ik had liever gewonnen. Sinds de nieuwe coach er is, speel ik weer op een meer aanvallende positie. Samen met Dauwe Rosseel vorm ik een complementaire tandem voorin”, vertelt de 30-jarige leerkracht van het VTI in Ieper. Thomas speelt zijn vijfde seizoen bij TSC en werkte eerder al samen onder Mark Monbaliu. “Mark was even mijn coach bij JV Lo-Reninge. Het is via hem dat ik nu de kleuren van Proven verdedig. Ik zie hem als de geknipte persoon om ons in derde te houden. We verloren nog niet, maar wonnen ook nog niet.”

Uit gevarenzone

“Je merkt dat er weer een ploeg op het veld staat die een stevig blok vormt. We moeten nu zo snel mogelijk uit die gevarenzone geraken, we hebben er zeker de kwaliteit voor. Daarvoor zijn zeges nodig, te beginnen met zaterdag in Keiem en daarna De Panne nog. We zullen opnieuw winnaarsmentaliteit moeten tonen. Zeker met De Panne hebben we nog een eitje te pellen na onze non-match daar. Hopelijk kunnen we positief de winterstop induiken”, aldus de Westouternaar.

Zaterdag 10 december om 19 uur: Sporting Keiem TSC Proven.