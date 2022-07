T1 Dany Couvreur woedend over forfaitzege van zijn VK Dudzele (3B): “Afzeggingen ronduit belachelijk”

VK Dudzele stoot door naar de volgende ronde van de Beker van West-Vlaanderen, maar de manier waarop zonder te spelen want tegenstander Kuurne B gaf forfait zint coach Dany Couvreur allerminst.

Onder leiding van de ervaren zestiger Dany Couvreur kroonde VK Dudzele zich tot kampioen in vierde provinciale. Samen met vriend en preses Johnny Deryckere haalde de coach de nodige versterkingen binnen en kind van het huis Sören Maenhout werd T2. De oefensessies verliepen vlekkeloos en een aangepaste training werd uitgedokterd toen de thermometer 39 graden aanwees. Kortom iedereen hunkerde naar het eerste treffen in het kader van de Beker van West-Vlaanderen op zondag 24 juli. Punctueel zoals steeds had Dany Couvreur de donderdagavond vooraf zijn selectie aan de spelers bekend gemaakt. Dany Couvreur: “Dan kregen we laattijdig het bericht dat opponent Kuurne B forfait gaf. Dat is ronduit belachelijk. Ik heb er niets tegen dat een vereniging een tweede ploeg in klimmen en dalen brengt maar zorg dan tenminste dat een initiatief zoals de Beker van West-Vlaanderen niet gehypothekeerd wordt. Nu gaven vijf B-ploegen forfait, zelfs ook een paar A-teams.”

Kan men niet werken via inschrijvingen? Dan zijn we zeker te kunnen voetballen

“Waarom die bekerduels een week vroeger dan andere jaren moesten starten, is voor mij ook een raadsel. Kan men niet werken via inschrijvingen? Dan zijn we tenminste zeker te kunnen voetballen. Zelf benut ik de zondagen van de voorbereiding om mijn kern te kneden maar ook om jongens in te brengen die nieuw zijn. Vriend Johnny Deryckere was zelfs bereid zijn vakantie in Frankrijk te onderbreken om het eerste bekertreffen in goede banen te helpen leiden. De volgende bekermatch is een treffen op bezoek bij onze buren, Lissewege B. hopelijk wordt dat een serieuze waardemeter. Ik wil immers optimaal aan de start verschijnen van de competitie in de hogere reeks. Mijn voorzitter heb ik beloofd dat we niet zouden degraderen. We starten op zaterdag 3 september in Zandvoorde.” (JPV)