Steven Ketels is de TVJO van FC Veldegem (3B)

Het eerste elftal van FC Veldegem is na het 3-1-verlies bij Eendracht De Haan teruggevallen naar stek 14. In de schaduw van het vlaggenschip wordt bergen werk verzet bij de jeugdwerking. Dat is mee de verdienste van Steven Ketels. “Sportieve versterking zou ik toejuichen, zodat we mijn functie zouden kunnen opdelen.”

Op 23 maart aanstaande komt rode lantaarn Tielt op bezoek. De drie punten binnenhalen lijkt ons een must, want daarna volgt de korte trip naar leider KM Torhout B. Afgelopen kampioenschap werd het behoud pas verzekerd in de allerlaatste minuten van de competitie. Nu gruwt de hele entourage bij de gedachte aan een buiteling naar vierde provinciale. Immers, volgend seizoen heeft de viering plaats van 90 jaar bestaan en 25 jaar voorzitterschap van Ivan Vermeulen. We legden ons oor te luisteren bij de technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO) Steven Ketels. “Door mijn zoon Brandon, die nu aantreedt bij de U11, kwam ik in Veldegem terecht. Een voetbalverleden heb ik allerminst, maar met betrekking tot organisatie kan ik mijn mannetje staan. Als geen ander besef ik wat het inhoudt een voetbalploeg te helpen leiden.”

Vermeerdering

“Binnen de kortste tijd zijn we van 80 naar 140 leden gegroeid. Dit is een gigantische vermeerdering. Sportieve versterking zou ik toejuichen, zodat we mijn functie zouden kunnen opdelen: ik de administratieve kant, de nieuwe collega de sportieve kant. In afwachting volg ik het ontbolsteren van onze jongens van zeer nabij. Bij de U15 zitten er een paar die relatief vlug klaar zullen zijn voor het grote werk. Die moeten we koesteren.”

Ervaring

“Wat de vieringen betreft, zal ik natuurlijk mijn steentje bijdragen. Over het al dan niet verzekeren van het behoud kan ik geen uitspraken doen, dat behoort niet tot mijn functie. Toch dit: stel dat we, in het allerslechtste geval, degraderen, dan moeten we toch die fantastische jubileumvieringen niet afblazen? Onze voorzitter is een winnaar maar ook hij heeft al serieuze stormen doorstaan. Als geen ander zal hij ons met al zijn ervaring loodsen. Ons bestuur mag er ook zijn, hoor. We hebben allemaal FC Veldegem lief.” (JPV)

Zondag 23 maart om 15 uur: FC Veldegem – VV Tielt.