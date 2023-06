SK Zillebeke vreest voor toekomst na omkoopschandaal, geschorste voorzitter dient klacht in

Eén jaar zonder competitie en twee jaar zonder voorzitter Verhoest: de uitgesproken straffen na het omkoopschandaal zorgen voor donkere wolken boven SK Zillebeke. De voorzitter vreest nu voor de toekomst van z’n club, gaat in beroep én dient klacht in voor laster en eerroof.

SK Zillebeke is sportief gedegradeerd, maar wordt zelfs in de laagste reeks van het amateurvoetbal uitgesloten na het omkoopschandaal met Jespo Komen-Waasten. Het Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen veroordeelt de eerste ploeg van SK Zillebeke een seizoen lang tot reservevoetbal. Dat zorgt voor onbegrip onder de spelers en hun voorzitter Mathieu Verhoest (36), die twee jaar geschorst is voor zijn rol in de zaak.

Hij gaat in beroep. “Dat ze mij – onterecht – straffen, tot daar. Maar de hele club? Dit was de zwaarst mogelijke straf en als deze in beroep behouden blijft, dreigen spelers te vertrekken en inkomsten te dalen.”

“Wij leven van derby’s. Voor een match tegen een naburige club als Hollebeke hebben we 200 entrees, bij de reserven zouden dat er misschien 20 zijn”, voorspelt Verhoest. “Trouwens, de straf van het competitieverbod duurt langer dan één jaar, hé. We zullen vijf jaar nodig hebben om dat financieel en sportief te boven te komen. Mijn bestuur is gemiddeld zestig en zal ermee stoppen.”

Gegijzeld

“Ook de spelers en ikzelf worden gegijzeld”, vindt trainer Diego Caron (54). “En dat allemaal voor wat de voorzitter gedaan zou hebben. We blijven trouwens in zijn onschuld geloven. De ontgoocheling is enorm.”

En toch beloven sommige spelers om te blijven, reservevoetbal of niet. “Hier ligt mijn hart, ik speel al 12 jaar op dit veld en leerde er voetballen”, zegt kapitein Benny Carron (30) uit Mesen. “Wij spelers kunnen de uitspraak niet geloven. We weten van niets en worden gestraft, terwijl voetbal onze ontspanning, ons leven, is. Dit maakt de club kapot en motiveert spelers om ermee stoppen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

“Ik hoop dat de bond het dossier ernstig herbekijkt. Anders zien mensen, die zich heel hun leven engageerden, hun club kapotgaan”, aldus Verhoest. De man voetbalde 15 jaar in Zillebeke, was er jarenlang aan de slag als hulptrainer en trainer en nu als voorzitter.

Strafrechtelijk staartje?

De zaak krijgt mogelijk nog een strafrechtelijk staartje, want Verhoest heeft klacht ingediend voor laster en eerroof. “Tegen de persoon van Jespo, die dit omkoopverhaal verzon. Ik ben intussen twaalf jaar zelfstandig aannemer. Klanten geloven in mijn onschuld, maar het is niet tof om voortdurend afgeschilderd te worden als omkoper en leugenaar. Ook niet voor mijn vrouw en kinderen. In de rechtbank hoop ik op gerechtigheid.” (TP)