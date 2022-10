SK Staden toont matchen Duivels op groot scherm: “Aanleg kunstgras bekostigen”

Voetbalclub SK Staden vertoont de matchen van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap op groot scherm. De organiserende werkgroep huurde daartoe gemeenschapscentrum Het SWOK af. De opbrengst gaat integraal naar de voetbalclub.

De werkgroep die de organisatie van de vertoningen in Het SWOK op zich neemt bestaat uit Brecht Seys, Stijn Seys, Henk Vermeulen en Kris Douchy. De voetbalvereniging is met de vertoning in Het SWOK niet aan zijn proefstuk toe. “Zestien jaar geleden organiseerden we voor het eerst uitzendingen op groot scherm van de matchen van de Rode Duivels”, weet Stijn Seys. “Alles ging toen door in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein.” “Het moet ondertussen al de vijfde of de zesde keer zijn dat we met het live op groot scherm uitzenden van de wedstrijden uitpakken. Vorig jaar vertoonden we de matchen van het nationale elftal nog buiten ter gelegenheid van het Europees kampioenschap. Toen plaatsten we een groot scherm tussen de kantine en ons tweede veld. Omwille van de coronamaatregelen diende de organisatie sowieso buiten te gebeuren. De toeschouwers werden omwille van corona ook per vier aan een tafel geplaatst. Toen dienden we ook toegangsgeld te vragen. Het huren van een groot scherm kostte ons toen immers een aardige duit.”

Gemeenschapscentrum

“Dat probleem hebben we dit keer niet”, pikt Brecht Seys in. “Net als in 2018 kunnen we immers gebruik maken van gemeenschapscentrum Het SWOK. We huren er de volledige grote zaal af. De foyer gebruiken we – op de toiletten na – niet. We dienen enkel de huur van de zaal op te hoesten. De zaal is uitgerust met een scherm dat zelfs groter is dan het scherm dat we vorig jaar huurden. Dat was 12 vierkante meter groot, terwijl we nu gratis over een scherm van 3 op 6 meter beschikken. Bovendien moeten we ook geen geluidsinstallatie huren en is de akoestiek in Het SWOK heel goed. Doordat we enkel de huur van de zaal moeten betalen, is de toegang gratis. De zaal van Het SWOK heeft een capaciteit van 400 mensen. Het is moeilijk in te schatten of de zaal meteen vol zal zitten. Veel hangt af van de tegenstander. In 2018 merkten we dat de zaal voor matchen tegen Frankrijk en Brazilië vol zat. Voor matchen tegen minder sterke teams daagt er dan weer gemiddeld minder volk op. Sowieso gaan we alle matchen tonen waarin de Duivels aantreden, maar zelfs als de Belgen vroegtijdig uitgeschakeld zouden worden stoppen we niet met wedstrijden te vertonen in Het SWOK. De zaal is tot de finale vastgelegd. De finale gaan we dus sowieso tonen.”

Hapje en drankje

“Tijdens de vertoning van de matchen kan er natuurlijk iets gedronken worden”, weet Henk Vermeulen. “Er zal ook een hapje gegeten kunnen worden. De uitbaters van de cafetaria van sporthal De Wankaarde zullen instaan voor de catering tijdens de vertoning van de wedstrijden. Ze zullen tijdens iedere match iets voorzien. Eventueel zullen zij ook zorgen voor speciale drankjes, maar dat staat nog niet helemaal vast.” De opbrengst van de vertoningen gaat integraal naar SK Staden. “We plannen immers de aanleg van kunstgras op ons hoofdveld”, legt Brecht Seys uit. “De gemeente subsidieert voor zowat de helft van de aanleg. Dat betekent dat we de andere helft met eigen middelen zullen moeten bekostigen. De opbrengst van de matchen kan daar alvast wat toe bijdragen.” De eerste match wordt op 23 november vertoond in Het SWOK. België speelt dan om 20 uur zijn eerste wedstrijd tegen Canada.

Meer info over de vertoningen is terug te vinden op de Facebookpagina van SK Staden.