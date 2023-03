Simon Mattheus (KVC Ichtegem – 3B): “Neen, niemand bij ons spreekt over eindronde”

KVC Ichtegem nam vorige zondag de maat van Patronaat Gits. Beide ploegen streden vorig seizoen een reeks lager tot de laatste seconden om de titel. Ichtegem trok aan het langste eind. Vorige zondag ook, want het werd 5-0.

“Eén van onze beste matchen in de terugronde”, glunderde de Ichtegemse topschutter Simon Mattheus. “Onze doelman Nigel Kerkhove stopte bij 0-0 een strafschop van de bezoekers. Was die penalty omgezet, werd het wellicht een totaal andere match. Wij openden net voor de rust de score, ik kon kort na de hervatting voor 2-0 zorgen. Dat was voor Gits de doodsteek.”

De bezoekers vielen kort nadien met tien. De numerieke meerderheid leverde Ichtegem nog drie goals op. Onder meer een tweede van Mattheus die aan dertien goals zit. “Dat is niet slecht, ook omdat ik door schorsingen en blessures niet alle 22 matchen heb gespeeld”, ging de dakwerker uit Zarren verder. “Na de nederlaag bij Vleteren kwam de winst tegen Gits op het juiste moment. Neen, over een eindrondeticket wordt bij ons niet gesproken. Het is geen must, maar in voetbal kan alles.”

Vreemde reeks

Ichtegem staat zesde, op vier punten van Gits en Komen, Waasten, de nummers twee en drie in de tussenstand. Zondag trekt Ichtegem naar Ploegsteert-Bizet, een ploeg die één punt minder telt. “Die twee Waalse in onze reeks ploegen halen een heel goed niveau”, aldus Mattheus. “Het is een vreemde reeks. Iedereen kan van iedereen winnen. We hebben al vaak eigenaardige resultaten gezien. Waardoor het een mooie reeks is.”

Bij Ichtegem is de flankaanvaller aan z’n laatste weken bezig. Volgend seizoen verdedigt hij de kleuren van reeksgenoot SK Staden. “Een ploeg die nu in de rechterkolom van het klassement staat, maar volgend seizoen wat hoger wil eindigen”, besloot Mattheus. “Voor mij een nieuwe uitdaging en vanuit Zarren, waar ik woon, qua afstand goed te doen.”

(HF)

Zondag 5 maart om 15 uur: US Ploegsteert-Bizet – KVC Ichtegem.