Siebe Tyvaert (SKRD B – 3B): “In schoonheid eindigen”

In derde provinciale B staan de B’s van SK Roeselare-Daisel zaterdag tegen SK Zillebeke voor een cruciale wedstrijd. Om niet helemaal in het degradatiemoeras te verzeilen, is zaterdag eigenlijk alleen een zege goed genoeg. “Toch zijn de verwachtingen niet anders dan anders”, zegt Siebe Tyvaert (18). “We hebben er vertrouwen in. Je zou het als je ons parcours van de laatste maand bekijkt niet zeggen, maar eigenlijk deden we het in geen enkele van die vier matchen echt slecht, en hadden we die matchen, mits wat meer scherpte in de tweede helft, in feite net zo goed kunnen winnen. Waarom het dan niet lukt? Goeie vraag. Al zal het feit dat de meeste van onze spelers al het hele seizoen elke week twee wedstrijden spelen: eentje op vrijdag met de beloften en eentje op zaterdag of op zondag met de B’s, daar vermoedelijk geen goed aan doen. Het feit dat we er op het einde van het seizoen als B-ploeg mee ophouden zorgt er voor dat we niet kunnen zakken. Maar zover willen we het niet laten komen: het is en blijft de bedoeling om het seizoen in schoonheid te eindigen.” (SBR)

Zaterdag 18 maart om 18.30 uur: SK Roeselare-Daisel B – SK Zillebeke.