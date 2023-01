Schepen van Sport Wouter Allijns vecht forfaitscore KdNS Heule aan bij Voetbal Vlaanderen: “Een simpel geval van overmacht”

Het licht ging, letterlijk, even uit bij KdNS Heule afgelopen zaterdag. Tijdens de match tegen Groene Duivels Ingooigem viel bij een brilscore na een halfuur spelen de verlichting uit. Een in allerijl opgeroepen technicus kreeg drie van de vier lichtmasten weer aan de praat, maar de scheidsrechter was onverbiddelijk. Hij floot af en kende de bezoekers uit Ingooigem een forfaitzege toe. Kortrijks schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) vindt die beslissing onredelijk en tekent protest aan bij Voetbal Vlaanderen. “Het gaat om een simpel geval van overmacht, een lichtmast die uitvalt kan overal voorvallen. KdNS Heule treft geen schuld.”

Het was gemeenteraadslid Pieter Soens (CD&V) die als oud-voorzitter van KdNS Heule de kat de bel aanbond. Op zijn vraag liet schepen Allijns weten de forfaitscore aan te vechten. De match van KdNS Ladies, ook met slechts drie functionerende lichtmasten, kon voor de scheidsrechter wel doorgaan. “Dat maakt het allemaal heel onlogisch. Het is bizar dat de ene match wel gespeeld kan worden met drie lichtmasten en de andere match een forfaitscore oplevert. Het gaat dus louter om de interpretatie van de arbitrage. Bovendien kwam de beslissing tot affluiten er op vraag van de tegenstander,” stelt Allijns. In het bondsreglement valt het volgende te lezen: “Nergens op het terrein mag de verlichtingssterkte zodanig zijn afgenomen dat het speelveld naar het oordeel van de scheidsrechter onbespeelbaar is.” De scheidsrechter van afgelopen zaterdag was dus van dat oordeel.

De lichtmasten aan het terrein staat er nog maar twee jaar. “Het is en blijft technologie. Zoiets kan overal voorvallen, ook in eerste klasse. Daarom dat ik ook op wat begrip reken van de bond.” Allijns verdiepte zich de afgelopen dagen in het bondsreglement en stelde een brief op die snel richting Voetbal Vlaanderen vertrekt. In het beste geval mag KdNS Heule de wedstrijd inhalen, als de brief niks uithaalt verliest KdNS kostbare punten. De groen-witten staan derdelaatste en kunnen puntenverlies door overmacht missen als kiespijn. Er volgen nu twee belangrijke zespuntenwedstrijden: zaterdag op SV Moorsele B en dan thuis tegen OG Stasegem. KdNS Heule moet zich reppen om degradatiespook te vermijden. “Zelf indien we toch drie punten verliezen blijven we optimistisch. Er zijn nog 13 wedstrijden te spelen. We zitten nu met de ploeg in een betere flow. Geen paniek, het lukt ons wel”, aldus voorzitter van KdNS Heule Christophe Bertier.