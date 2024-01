Sam Taeckens heeft zijn hart verpand aan HO Oedelem (3B)

Vrijdag 12 januari. Op de parking van het voetbalterrein helpt Sam Taeckens alles in gereedheid te brengen voor de cyclocross van de dag nadien, een organisatie van ‘zijn’ HO Oedelem. “Noem het maar engagement en clubliefde.”

“Zelf begon ik te voetballen toen ik zestien jaar was, bij Sint-Joris. Daarna ging het richting Oost-Vlaanderen en Steenbrugge, tot ik pakweg tien jaar geleden op het Oostveld belandde. Ik werd direct overweldigd door een fantastische sfeer, die er nog altijd hangt. Als nieuweling word je in de armen gesloten. Trouwens, ik werd meteen goed genoeg bevonden om te starten met de eerste ploeg. Het ging op en af. Toen Pieterjan Clincke hier trainer was, kroonden we ons tot kampioen. We kenden ook mindere momenten, maar iedere keer kwamen we er als groep sterk uit.”

Beloftes

“Tot twee jaar geleden voetbalde ik bij de eerste ploeg. Toen liet ik mijn plaats over aan jongeren en stapte in de bestuursploeg. Noem het maar engagement en clubliefde. Vooral na corona worden we geconfronteerd met beloftes die niet nagekomen worden. Kijk maar wat we meemaken met onze hulptrainers dit seizoen: we kunnen er geen aan ons binden. Maar voor mij is een woord heilig.”

“Ik ben binnen het bestuur in eerste instantie verantwoordelijk voor de cel evenementen. Maar de voetbalmicrobe is nog niet helemaal weg, hoor. Eerder dit kampioenschap fungeerde ik bij onze tweede ploeg als afgevaardigde, trainer én speler: ik was elfde man. We wonnen zowaar tegen Sint-Joris.”

Oproep

“Langs deze weg doe ik een oproep tot enthousiaste voetballiefhebbers. Verjonging van het bestuur zouden wij van harte toejuichen. Zij die het Oostveld rechthouden worden er niet jonger op, maar blijven zich inzetten. Ze zouden graag hun ervaring doorgeven aan jongeren.” (JPV)

Zaterdag 20 januari om 19.30 uur: VVC Beernem A – HO Oedelem.