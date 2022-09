Robin Degrande (KVP Gits – 3B): “De jongeren krijgen hier hun kans”

De Patronaatsjongens zijn op een schitterende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Nadat ze vorig jaar de promotie vierden, openden ze met een zes op zes. Kapitein en centrale middenvelder Robin Degrande (30) is momenteel de gevierde man. Hij scoorde namelijk in beide overwinningen twee treffers.

“Al moet ik wel zeggen dat drie van mijn doelpunten vanop de stip komen”, opent Degrande bescheiden. De doelstelling dit seizoen is simpel: in derde blijven. “Op de eerste speeldag wonnen we van rechtstreekse concurrent Vleteren en nu haalden we opnieuw de drie punten tegen Dikkebus, een ploeg die nochtans bovenin zou meedraaien. Die zege was opnieuw verdiend. Zowat 85 minuten van de wedstrijden bepaalden wij het spel. De overgang van vierde naar derde verloopt dus heel vlot. Ook in vierde speelden we zelf veel voetbal, in derde is het aangenamer voetballen. Het zijn alvast zes punten die ze ons niet meer kunnen afnemen.”

Eigen jeugd

Zondag volgt de confrontatie met KVC Ichtegem, de ploeg die vorig jaar op de slotspeeldag de titel van Gits afsnoepte. “Vorig jaar speelden we twee keer gelijk tegen hen. We voetballen nu wel veel volwassener en hopen om de negen op negen te behalen. Ondanks de goede start blijft onze doelstelling behouden: een rustig seizoen draaien. We moeten nu niet meteen naar boven beginnen kijken, we moeten zorgen dat er voldoende ploegen achter ons blijven. 30 à 35 punten zouden moeten volstaan voor een rustig seizoen. Wat het trouwens uniek maakt, is dat we erg veel spelers opstellen uit eigen jeugd en eigen streek. Veel ploegen zijn daar jaloers op. De jongeren krijgen hier hun kans en tonen zich evenwaardig. We beschikken over een mix van ervaren spelers gekoppeld aan jeugdig geweld. De sfeer is goed en als kapitein probeer ik mijn ervaring door te geven.” (JT)

Zondag 18 september om 15 uur: KVP Gits – KVC Ichtegem.