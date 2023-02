Rino Vandenbulcke (Merkem Sport – 3B) over de transfers: “Iedereen zit zowat achter dezelfde spelers aan”

Merkem Sport is na de recente één op zes in Ploegsteert en thuis tegen Sporting Keiem wat weggezakt in de klassering. De ploeg van trainer Rino Vandenbulcke (49) staat nu op een zesde plaats met 34 punten, maar ziet de top drie wel verder weglopen.

“Voor het moment zit de ploeg niet in zijn beste doen”, zegt Rino Vandenbulcke. “Dat heeft vooral te maken met de afwezigheid van een aantal bepalende spelers. Niels Lanssens, Joren Vanlerberghe en Berre Geldof zijn al enkele weken out en het ziet er niet naar uit dat zij rap zullen terugkeren. Het wordt dus wellicht tot het einde van het seizoen van week tot week uitkijken wie er beschikbaar is. Ik denk dat we ook op niet veel meer mogen hopen dan de plaats waar we nu staan. De ploegen voor ons zijn, buiten leider Hooglede, misschien niet veel beter, maar ze zijn wel beter gewapend en hebben veel meer mogelijkheden. Misschien kunnen er nog een paar ploegen over ons springen. Daarom moeten we proberen nog een viertal keer te winnen, waardoor we het seizoen zonder zorgen kunnen uitdoen. Het bestuur heeft ook al gezegd dat de eindronde halen geen must is, want het is niet hun bedoeling om over te gaan naar tweede provinciale.”

“Ondertussen zijn we ook al volop met volgend seizoen bezig”, zegt Rino Vandenbulcke, die ook volgend seizoen bij Merkem Sport blijft en overweegt om daarna te stoppen. “Ik word er deze zomer vijftig en veel zal ook afhangen van hoe het in ons gezin in de plooi valt. De kinderen beginnen stilaan uit te vliegen en trekken al aan mijn mouw om bij hen te gaan klussen.”

Nieuwe namen

“We zijn nog bezig met een aantal namen, maar dat loopt niet zo vlot, want iedereen zit zowat achter dezelfde spelers aan. Het is ook zo dat de meesten overal gaan luisteren en dan kiezen voor de ploeg waar ze het meest kunnen krijgen. Doelman Jens Vandamme trekt naar Vleteren, Niels Lanssens koos voor Veurne en Yentl Demeulenaere voor Jonkershove. Verder blijven de meeste spelers aan boord en Thibault Lefief (Jonkershove) en Kenneth Castelein (Zarren) komen er bij.” (PB)