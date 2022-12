Ringo Taillieu (KVP Gits): “We genieten van waar we nu staan”

Na een vlotte 5-0-overwinning tegen Keiem trekt KVP Gits samen met de buren uit Hooglede als leider de winterstop in, al hebben de Patronaatsjongens wel een wedstrijd meer gespeeld. Dat mag je gerust een opmerkelijke prestatie noemen aangezien Gits vorig jaar nog een reeks lager speelde.

“Onze eerste doelstelling was om ons zo rap mogelijk te redden”, verklaart trainer Ringo Taillieu. “We bekijken het nu week per week. We willen zoveel mogelijk punten rapen, maar we gaan er geen positie of doel op kleven. Op lange termijn is onze ambitie om een goede middenmoter in derde te worden. Uiteraard gaan we niks laten liggen, als we de eindronde kunnen spelen, dan nemen we dat zeker mee. Maar we moeten vooral genieten van waar we nu staan. Als je na zo veel wedstrijden zo hoog staat, zal dat ergens wel terecht zijn.”

Jonge versterking

Opvallend is het alvast wel om als promovendus mee te strijden voor de eerste plaats. “Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de B-reeks niet zo sterk is dit jaar. In een andere reeks zouden we een stuk lager staan. Hooglede steekt erbovenuit, maar verder kan iedereen van elkaar punten afsnoepen. Veel topploegen uit vierde zouden goed meedraaien in deze reeks.”

De strijd bovenin wordt er een met de buren van Eendracht Hooglede, de eerste derby van het seizoen komt er al aan op 8 januari. “Realistisch gezien maken we weinig kans hoewel ik de laatste keren telkens gewonnen heb tegen Hooglede. De druk ligt volledig bij hen, wij hebben daar niets te verliezen. Tegen onze buren kunnen we altijd iets meer en verrassingen kunnen altijd. Zo won Saudi-Arabië ook van wereldkampioen Argentinië.”

Inmiddels is het huiswerk voor volgend jaar al begonnen. “Op twee spelers na tekende iedereen al bij. We willen met dezelfde kern verder en zijn bezig met een paar gerichte jonge versterkingen”, besluit Taillieu. (JT)