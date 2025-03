Raf is al elf jaar hulptrainer bij SC Lombardsijde (3B): “Ik leer nog altijd veel bij van Lorenzo”

Derdeprovincialer SC Lombardsijde kon tegen rode lantaarn Doomkerke geen derde opeenvolgende zege pakken. Het verloor er met 2-0. Komend weekend wil de middenmoter de rug rechten op eigen veld tegen Dudzele.

Raf Mesotten zag dat zijn ploeg met nul punten naar Lombardsijde terugkeerde. “Het was een beetje frustrerend”, zegt de 47-jarige Lombardsijdenaar. “Doomkerke speelde heel defensief en hanteerde vaak de lange bal. In hun situatie begrijp ik dat wel en het legde hen geen windeieren. Wij zagen dan weer een goal afgekeurd worden, maar we weten nog steeds niet waarom. Het had de match misschien nog kunnen kantelen, maar het heeft niet mogen zijn. De negen op negen ging mooi zijn. Het grote voordeel aan voetbal is dat je het de week nadien al kan rechtzetten.”

spektakel

Zondag komt Dudzele op bezoek. In Dudzele werd het eerder dit seizoen 2-2. “Zij zullen wellicht iets aanvallender spelen. Zo wordt het hopelijk een open wedstrijd. Met 46 goals voor en 57 tegen, staan wij dit seizoen garant voor spektakel. Het aantal tegengoals mag wel wat lager liggen. De komende weken willen we graag nog wat opschuiven. Het is ook ons doel om niet elke week een eindeseizoensmatch te spelen, maar er steeds vol voor te gaan. Met een mooi seizoenseinde kunnen we volgend seizoen weer verder bouwen en hopelijk opnieuw een stap vooruit zetten”, aldus de onderwijzer, die al elf jaar actief is als T2 bij Lombardsijde. “Ik moest door knieproblemen vroeg stoppen met mijn spelerscarrière. Ik werd eerst jeugdtrainer. Overdag geef ik les aan kinderen en ‘s avonds trainde ik ook nog eens jeugd. Ik wilde na verloop van tijd overstappen naar een eerste ploeg en via Westende kwam ik bij SC Lombardsijde terecht. Met Lorenzo Seys is er een heel vlotte samenwerking. Hij heeft een doel voor ogen en beschikt over veel capaciteiten. Ik leer nog steeds bij.” (API)

Zondag 16 maart om 15 uur: SC Lombardsijde – VK Dudzele.