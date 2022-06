Philippe Vindevogel is de nieuwe voorzitter van KFC Aarsele (3B): “Familiaal clubgevoel sprak me aan”

Na een zoektocht van net geen vijf jaar is er terug een voorzitter bij derdeprovincialer KFC Aarsele. Dat is voortaan Philippe Vindevogel (60). De Tieltenaar staat nog enkele weken aan het roer van zijn bedrijf Vulkoprin, daarna zet hij zijn zinnen volledig op de Stichting Me To You en KFC Aarsele.

“Negen jaar geleden is mijn vrouw Els Maes overleden aan leukemie”, opent Philippe. “Tijdens mijn verwerkingsperiode heb ik de Stichting Me To You opgericht, die de strijd aangaat met leukemie. Vier jaar terug leerde ik Mieke Neyrinck, waarvan haar man ook vroeg overleed, kennen. Ondertussen zijn we een koppel. Haar man Stefaan Huygelier was hier bij KFC Aarsele een drijvende kracht waardoor Mieke hier al veel vrienden had. Op die manier ben ik bij de club terecht gekomen.”

“Velen kenden mij wellicht al als zaakvoerder, vandaar dat ik snel de vraag kreeg om in het bestuur toe te treden. Toen was men nog steeds zoekende achter een voorzitter en na een inloopperiode van één jaar ben ik nu officieel aangeduid. Ik kom meer uit de basketwereld, maar de principes naast het veld zijn dezelfde: genoeg mensen gemotiveerd houden zodat er een mooie werking op poten blijft staan. Bij Aarsele zal ik de goede huisvader worden die het familiaal clubgevoel hoog in het vaandel draagt. Verder wil ik dat de club gezond blijft en nog meer gaat investeren in de jeugd. Een volledige jeugdwerking over enkele jaren is een noodzaak voor een ploeg als KFC Aarsele.”

De kern van vorig jaar kon volledig aan boord gehouden worden. Met Pablo Vanoutryve is er een spits die overkomt van Poesele. “Voor de sportieve ambitie moet je bij de sportieve cel zijn. Ik ga vanaf nu zorgen dat iedereen zich amuseert in de club. Met een goede clubgeest kan je al ver geraken in het provinciaal voetbal en zeker met een T1 als Pieter Danneels aan het roer.” (SBR)