Peter Linskens zet operatie redding in voor KVC Ichtegem: “Ik wil het vertrouwen opkrikken”

Met Peter Linskens als trainer zet KVC Ichtegem begin januari operatie redding in. Lastig, want de rode lantaarn sprokkelde in vijftien matchen slechts vijf punten en moet al zeven punten inhalen op de rechtstreekse concurrenten in de degradatiestrijd.

Na de 0-11-blamage thuis tegen Zerkegem zag trainer Gunther Gesquière het begrijpelijk niet meer zitten. Voorzitter Rudy T’Jonck ging op zoek naar een opvolger die in het verleden een club vanuit een uitzichtloze situatie toch nog naar het behoud loodste. In het seizoen 2021-22 telde KFC Damme na elf speeldagen nog geen enkel punt. Peter Linskens nam het roer over en loodste Damme met 23 punten naar het behoud in derde B.

“Ik ben toch eerst eens gaan kijken naar de match tussen Ruddervoorde en Ichtegem voor ik verder praatte met de voorzitter”, geeft Linskens toe. “Dat was de week na die 0-11-nederlaag. Ik zag bij Ichtegem toch het nodige karakter en weerbaarheid. Dus onderhandelde ik na die match verder met de club en kwam ik tot een akkoord. T2 Jason Van Thomme heeft me al duidelijk gemaakt hoe het er bij KVC Ichtegem aan toe gaat.”

Blessuregolf

In de aanloop naar het duel bij FC Veldegem (7/1), voorlaatste met twee punten meer, plant Peter Linskens slechts twee trainingen. “De spelers kregen twee weken vrij, daar wil ik niet aan raken”, verduidelijkt de nieuwe T1 van KVC. “Met slechts twee trainingen voor die match op Veldegem ga ik niet alles omgooien. Toch moet dat volstaan om een paar eigen accenten te leggen. Ik hou van aparte uitdagingen. Gezien de situatie kan ik alleen maar winnen.”

KVC Ichtegem wordt geteisterd door een blessuregolf. Het ziet er niet naar uit dat de geblesseerde spelers snel terugkeren. “Ik ga proberen het vertrouwen van de groep op te krikken”, benadrukt Linskens. “Begin januari start iedereen bij mij met een blanco blad. In het verleden was ik tien jaar trainer bij Gistel. Toen kwamen wij nooit graag naar Ichtegem spelen. We moeten de tegenstanders opnieuw dat gevoel geven.” (HF)