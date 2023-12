Peter Linskens moet KVC Ichtegem in derde provinciale houden

Peter Linskens is de nieuwe trainer van derdeprovincialer KVC Ichtegem.

Bij de rode lantaarn in derde provinciale B stapte trainer Gunther Gesquière, na de dramatische 0-11-thuisnederlaag tegen VKSO Zerkegem, ontmoedigd op. Het bestuur van de club ging op zoek naar een man die wil proberen om geel-blauw in extremis in derde te houden.

Na vijftien speeldagen telt Ichtegem, geteisterd door een blessuregolf, slechts vijf punten en bedraagt het verschil met de eerste veilige plaats in het klassement reeds zeven punten. Peter Linskens was tot eind februari van dit jaar trainer bij KFC Damme en heeft een verleden bij KEG Gistel.