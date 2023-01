Pascal Dermaux is de nieuwe hoofdcoach bij Sparta Dikkebus (3B): “Keihard werken wordt in het voetbal altijd beloond”

De 53-jarige Pascal Dermaux is de nieuwe hoofdcoach van derdeprovincialer Sparta Dikkebus. De Izegemnaar volgt de eerder ontslagen Thierry Clatot op. Pascal is geen onbekende in het provinciaal voetbal maar viert nu wel zijn debuut als hoofdcoach.

“Het is een bewuste keuze om met een trainer uit te pakken die niemand hier kent”, aldus het bestuur. “Ook zijn massa ervaring met jeugdspelers past bij de visie van de club. Zo kan iedereen van de spelerskern hier met een wit blad starten. Een opdracht krijgt de nieuwe coach niet direct, dus nemen we ook het woord eindronde voorlopig niet meer in de mond. We zien het echt als een grote reset voor iedereen en willen langs deze weg Niels Persyn en Steve Vercruysse bedanken voor de depannagebeurt tegen De Panne en ook nog eens Thierry Clatot voor zijn tomeloze inzet het voorbije anderhalf jaar.”

Pascal kan rekenen op tonnen voetbalervaring als speler, maar nog niet als trainer. “Ik heb een deel van mijn jeugd bij Club Brugge gespeeld en vierde op 18-jarige leeftijd mijn debuut bij de eerste ploeg van Harelbeke in tweede klasse. Daarna hielp ik Ronse in twee jaar tijd naar het nationaal voetbal en had er onder meer Francky Dury als trainer. Later ben ik nog actief geweest bij onder meer Rumbeke en Wingene. Vorig jaar ben ik dan eerder toevallig in het trainersvak gerold bij de jeugd van Mandel United. Dit seizoen heb ik de IP U14 van SK Roeselare Daisel onder mijn hoede. Dat zal ik nu nog gedurende een 3-tal maanden combineren met het hoofdtrainerschap bij Sparta. Ik zag mijn nieuwe club al een tweetal keer aan het werk en er zit echt wel muziek in de ploeg, nog niet de juiste klank. Dat vertaalt zich dan ook in de mindere uitslagen. We gaan vanaf dinsdag keihard beginnen werken zodat we snel terug een reeks kunnen neerzetten. Finaal zien we dan wel waar het schip nog dit seizoen zal stranden”, aldus de bediende uit Izegem. (SBR)