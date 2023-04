Parket van Voetbal Vlaanderen voert onderzoek naar poging tot omkoping bij SK Zillebeke (3B)

Jespo Komen-Waasten – SK Zillebeke werd zondag stopgezet na 68 minuten bij een 4-4-tussenstand. Dinsdag besliste het disciplinair comité van Voetbal Vlaanderen om de match volledig te laten herspelen. Daarmee is de kous niet af, want het parket van Voetbal Vlaanderen voert nog een onderzoek naar poging tot omkoping bij SK Zillebeke.

“Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Ik werk hier vijf jaar en heb dit nog niet eerder meegemaakt”, meldt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. “Het dossier zit nu bij ons parket en zal verder bekeken worden.”

Zware sancties mogelijk

Mochten er inbreuken op het reglement vastgesteld worden, dan staan daar zware sancties op voor personen en/of clubs. “Dat kan gaan van schorsingen voor de personen, tot degradatie met puntenaftrek voor de clubs. Maar we willen niet te veel vooruitlopen op de feiten. We hebben spoed gezet achter dit dossier, maar het is nog onduidelijk wanneer we de uitspraak mogen verwachten. Voor het einde van het seizoen? Dat kunnen we niet garanderen. Bij de uitspraak van serieuze straffen moet dit volledig juridisch afgedekt zijn.”

Er zijn geen precedenten want dergelijke dossiers zijn hoogst uitzonderlijk. “Vaak hoor je wel geruchten, maar dat is dan meestal cafépraat. Dit dossier nemen we heel serieus en veroordelen we sterk. Weet ook dat er een meldingsplicht is binnen de 24 uur. Ook dat zal dus verder worden bekeken.”

Herspelen

Het is door de zitting van dinsdag dat het verhaal tot bij Voetbal Vlaanderen raakte. “De match werd zondag stopgezet en er was dinsdag een zitting van het disciplinair comité. Daarin kwam dit verhaal ter sprake. Donderdagavond wordt de match volledig herspeeld, met een scheidsrechter die door Voetbal Vlaanderen werd aangeduid. Het herspelen en de omkopingszaak staan los van elkaar”, aldus nog Nand De Klerck.