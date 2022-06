Olsene Sportief pept zich op voor nieuw seizoen

Op de spelersvoorstelling van Koninklijk Olsene Sportief stelde de voetbalploeg niet alleen enkele nieuwe gezichten voor, het bestuur sprak de troepen ook streng toe. De ploeg vermeed vorig seizoen op een haar na degradatie naar vierde provinciale. “We willen de sfeer en samenhorigheid van toen al van in het begin van het seizoen zien”, klonk het bij voorzitter Koen Molly.

Koninklijk Olsene Sportief bengelde het vorige seizoen nagenoeg het hele jaar onderaan het klassement en kon slechts op het allerlaatste moment een degradatie vermijden. “Bij de laatste wedstrijd tegen Nokere stonden we voorlaatste in de ranking”, zegt voorzitter Koen Molly. “We kwamen op 0-1 achterstand. Pas in de 87ste minuut konden we de gelijkmaker scoren en in blessuretijd sleepten we nog een 2-1 zege uit de brand. Zo konden we het seizoen toch nog met een happy end afsluiten.”

One team?

Het stoort voorzitter Molly echter dat het samenhorigheidsgevoel in zijn ploeg pas ontstaat als de spelers met hun rug tegen de muur staan. “Op Facebook zag ik overal terug ‘one team’ verschijnen, maar we zouden al van in het begin van het seizoen ‘one team’ moeten zijn. Dat gaat over kleine dingen zoals na de training nog eens in de kantine samenkomen of ook als je niet geselecteerd bent naar de match komen kijken.”

“Ik wil zien dat iedereen er echt staat op het plein en dat jullie er zijn om te winnen. We willen ook dit seizoen in derde blijven, dat is het doel.”

Op 19 juli start Olsene Sportief met trainen, de datum voor hun eerste wedstrijd ligt nog niet vast maar “we zitten in een mooie reeks met veel derby’s zoals tegen Eendracht Machelen en Jong Zulte.” (JF)