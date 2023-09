Olivier De Cuyper ontpopt zich tot stuwende kracht bij HO Oedelem (3B)

Na een 0-1-thuisnederlaag tegen een oerdegelijk Zerkegem, zetten de Oostvelders orde op zaken en wonnen met 3-5 in Aarsele. Nu wacht hen een nieuw treffen in eigen vesting tegen co-leider SV Loppem.

Bestuurslid en sportief verantwoordelijke Olivier De Cuyper genoot vooral omdat het nul aantal punten van het bord is. Anderzijds baalde hij omwille van de drie tegengoals. “De trein is vertrokken en ik denk dat we klaar zijn om Loppem te ontvangen. De trainers zijn nu aan zet, wij verrichtten titanenwerk in het tussenseizoen. We hopen loon naar werken te zien. In februari legden we onze nieuwe T1 Christophe Dhenneau vast. We vernieuwden de spelerskern en wisten tevens een degelijke assistent op de kop te tikken. Plots brak die zijn woord om een damesploeg te coachen. Een nieuwe kandidaat bood zich aan. Hij deed zijn job tot hij op reis vertrok. Daarna verdween hij met de noorderzon. Derde keer, goede keer: Soufiane Ejja werkt nu voorbeeldig samen met de eerste in bevel.”

Gezellig samenzijn

“Elf nieuwe vrije spelers maken deel uit van de kern. Zij stellen ons absoluut niet teleur. Toch zullen we geen onrealistische ambities uiten. Wij zijn een entiteit die geprangd ligt tussen Oedelem en Knesselare. Meer dan een hoofdstraat is er nauwelijks. Op het einde van die straat, rechtsaf: daar liggen onze accommodaties De Bruinberg. We slagen erin de financiën in evenwicht te houden door onder meer maandelijks een activiteit te organiseren: kaartavond, wijnproeverij, quiz of mountainbike. Nu al stellen wij vast dat de kersverse kern de vriendschapsbanden koestert. Op donderdagavond organiseren ze, net als onze vroegere spelers, een gezellig samenzijn in de kantine.” (JPV)

Zondag 17 september om 15 uur: HO Oostveld Oedelem – Stormvogels Loppem.