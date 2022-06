Nieuwe spelers en trainers bij Daring Brugge

Op zaterdag 18 juni zat de kantine van het Tempelhof de hele dag vol met ouders, sympathisanten en spelers. Elk spelend lid maakte kennis met de trainer en kon kledij passen. Omstreeks 18 uur stroomden de seniores toe.

De trainersstaf werd aangepast. Michael Hollevoet, vorig seizoen coach van U21, werd gepromoveerd tot T2. Ook de oefenmeester van de doelmannen is nieuw. Met Youri Vanaudenaerde werd gekozen voor een ex-goalie van de vereniging. Volgende spelers zochten andere oorden op: Filije Koita (Veldegem), Bert Vankerschaever en Thiemo Couwyzer (Ruddervoorde), Jietse Strubbe (Jong Male) en Sam Caron (Oedelem). De ambitieuze nieuwelingen zijn Mats Compernolle (Koekelare), Milan Deblieck (Jong Male), Jonathan Mascaux (Dosko Sint-Kruis), Bonny Okeba (Lissewege), Otto De Clercq (Zwevegem) en Mathis Doornaert (Heule).

Ankerpunt

Michael Hollevoet maakt al enkele jaren furore bij de bovenbouw en wordt de rechterhand van Preben Verbandt. “Zes jaar geleden startte ik hier als oefenmeester bij de onderbouw. Twee seizoenen geleden stapte ik over naar de U21 op vraag van de hoofdcoach. Nu krijgt hij mij als T2. Ik zal me enkel om het eerste elftal bekommeren. Mijn trainerscarrière evolueert in sneltreinvaart. Zopas behaalde ik mijn getuigschrift initiator B, de volgende stap is UEFA B. Blijkbaar wordt mijn manier van werken geapprecieerd door mede-trainers en het bestuur. Al vind ik mezelf niet zo speciaal hoor”, zegt Michael.

“Punctualiteit blijft mijn stokpaardje en ik ben trots op de appreciatie van mijn leerlingen. Begeleiding van volwassenen draagt mijn voorkeur weg. Mijn jongens van de U21 zal ik enorm missen. Het afscheid is hopelijk kort. Enkelen onder hen schuiven door, terwijl anderen al staan te wachten. Van het allergrootste belang beschouw ik mijn opdracht als ankerpunt wanneer die tieners de overstap maken naar provinciale. Wat de prijzen betreft, zal met Daring Brugge rekening moeten gehouden worden.” (JPV)