“Na mijn debuut in de basis al twee keer gescoord”

Sporting Keiem is aan een eerder wisselvallig seizoen bezig. Dat werd nog maar eens benadrukt door de 3-2-nederlaag tegen rode lantaarn Kruiseke.

“Veel geschorsten en twee spelers die geblesseerd uitvielen in combinatie met een collectieve offday, zorgde ervoor dat we van een gemotiveerde tegenstander verloren”, baalt Lander Vandenberghe. Met een tiende plek en 33 punten heeft Keiem niets meer te winnen of te verliezen. “We hebben een kleine kern, dus veel jonge spelers kunnen zich de komende weken al tonen in functie van volgend seizoen. We spelen nog drie keer thuis, waaronder ook zondag tegen Dikkebus. We verwachten veel volk voor onze spaghettimaaltijd, dus we moeten er vol voor gaan tegen een sterke tegenstander.”

De 26-jarige medisch laboratoriumtechnoloog in het AZ Delta Rumbeke uit Beerst voetbalt als sinds zijn 17de bij Sporting. “Ik speelde voorheen altijd bij de reserven, maar dit seizoen mocht ik vier weken geleden tegen De Panne mijn debuut maken in de basis. Sindsdien scoorde ik al twee keer en dat smaakt naar meer. We zien wel voor volgend seizoen”, besluit Lander. (SB)

Zondag 26 maart om 15 uur: Sporting Keiem – Sparta Dikkebus.