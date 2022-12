Milan Vandenabeele (SKRD B): “Tegen Staden willen we onze goede eerste ronde wat extra kleur geven”

In derde provinciale B haalde SK Roeselare-Daisel B het zaterdag vlot van een zwak Zillebeke (1-5). De jongens van Frank Neve lijken daarmee klaar voor de derby van dit weekend tegen SK Staden.

“We deden het in Zillebeke, op een flauw eerste kwartier na, inderdaad voortreffelijk”, vertelt Milan Vandenabeele, in een soort beurtrol met Siebe Tyvaert dit seizoen één van de twee vaste aanvoerders bij de wit-zwarten.

Tiende plaats

“We keken er na een rake vrije trap nochtans al na zes minuten tegen een 1-0-achterstand aan. Het had gelukkig weinig invloed op ons spel, en met daarna nog twee goals rond de rust, en drie voorbij het uur, zijn we op het slechte veld van de Ieperlingen voor de rest eigenlijk niet meer in de problemen gekomen.”

“We prijken met die drie punten van vorige week erbij nu op een voorlopige tiende plaats. Dat is één plaatsje hoger dan Staden, onze tegenstander van zaterdag. Een ploeg waartegen we trouwens nog iets recht te zetten hebben, want hoewel we tegen onze buren op De Wankaarde in september quasi voortdurend het betere van het spel hadden, kwamen we er toen niet verder dan een 2-2-gelijkspel. We weten dus waar we aan toe zijn. Hopelijk kunnen we onze goeie eerste ronde dit weekend nog wat extra kleur geven.”

Drukke tijden

“We doen het bij de B’s de laatste tijd met bijna alleen maar jongens die van de U17 komen, mezelf incluis, en dan is een seizoen zonder al te grote zorgen natuurlijk mooi meegenomen. Het verschil is groot met vorig jaar, toen onze resultaten er in feite niet echt toe deden. Op vrijdag komen de wedstrijden met de beloften er daar dan ook nog eens bovenop. Het zijn drukke tijden, maar dat nemen we er op deze leeftijd graag bij.” (SBE)