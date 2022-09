Milan Seys en KSV Diksmuide B (3B) starten met zes op zes

Een 1-4-zege in Keiem en een 6-1-overwinning tegen Proven: het is indrukwekkend hoe de youngsters van Diksmuide B aan het seizoen zijn begonnen. Nu volgt een verplaatsing naar Roeselare-Daisel B.

“Natuurlijk zijn we tevreden met deze start, maar we zijn natuurlijk nog maar twee matchen ver”, blijft Milan Seys nuchter. “We waren goed op dreef in de voorbereiding en het lijkt erop dat we die lijn aan het doortrekken zijn. We hebben een goed voetballend team en willen voor elkaar vechten. Dat ligt aan de basis van het succes. We hebben in twee matchen tien keer gescoord, wat aantoont dat we heel efficiënt zijn. We slikten slechts twee goals en dat was twee keer op penalty, dus verdedigend staat het ook goed.”

KSVD B kon zich vorig jaar slechts enkele matchen voor het einde van het behoud verzekeren. “Maar met deze ploeg mogen we naar de linkerkolom kijken”, vindt de 19-jarige Ieperling. “Als we dit niveau vast kunnen houden, mogen we ons misschien zelfs focussen op de top vijf.”

Sneller omschakelen

Milan, die als verdediger of verdedigende middenvelder kan spelen, kwam over van KV Kortrijk. “Tijdens de voorbereiding kon ik me aanpassen aan mijn nieuwe omgeving. Ik train twee keer per week met de A-kern en een keer met het B-team, wat me ideaal lijkt. Ik ben bij een mooie en ambitieuze club terechtgekomen. Derde provinciale is perfect om minuten te maken en natuurlijk hoop ik op termijn ook bij de A-ploeg te kunnen spelen. Daarvoor zal ik hard moeten blijven werken; vooral het omschakelen zal nog iets sneller moeten.”

Zaterdag maakt Diksmuide de verplaatsing naar fusieploeg Roeselare-Daisel B, dat nog puntenloos is. “Het wil niets zeggen dat zij met nul op zes aan de competitie zijn begonnen. We verwachten een sterke tegenstander, die geen cadeaus zal uitdelen. Het is net als wij een voetballende ploeg, dus wordt het een interessante match. Wij willen de sterke lijn doortrekken en de drie punten meepakken naar Diksmuide”, besluit de student sport en bewegen aan Howest Brugge. (SB)

Zaterdag 17 september om 18.30 uur: SK Roeselare-Daisel B – KSV Diksmuide B