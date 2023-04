Milan Duhou (KRC De Panne – 3B): “Ploeg zal er volgend seizoen helemaal anders uitzien”

KRC De Panne speelde vorig weekend een voortreffelijke partij tegen Jespo Komen-Waasten, maar het gelijkspel zal mogelijk niet volstaan om een verlengd verblijf in derde provinciale veilig te stellen. Zondag wacht immers een moeilijke verplaatsing naar kampioen Eendracht Hooglede en op de laatste speeldag komt KVC Ichtegem op bezoek.

“De laatste weken doen we het zeker niet slecht”, opent Milan Duhou (19). “Ik denk dat heel wat jongens nog eens willen tonen wat ze in hun mars hebben. Iedereen wil zijn steentje bijdragen opdat de ploeg niet zou degraderen. Ik hoor echter in de wandelgangen dat het bestuur zou opteren voor een herstart in vierde provinciale.” De centrale verdediger van de kustploeg hoopt op een stunt bij leider E. Hooglede. “We hebben in de heenronde deze ploeg ook geklopt en wie weet kunnen we deze krachttoer nog eens herhalen. De druk is weggevallen, want iedereen weet dat de club volgend seizoen een nieuwe start zal nemen. Of het in derde of vierde provinciale zal zijn, is ook voor mij nog een groot vraagteken. De ploeg zal er hoe dan ook helemaal anders uitzien, want ook onze coach vertrekt wellicht. Ik heb wel bijgetekend”, besluit Milan Duhou. (PDC)

Zondag 23 april om 15 uur: Eendracht Hooglede – KRC De Panne.