Milan Anckaert (VP Gits – 3B) klaar voor derby: “Tijd om statement te maken”

KVP Gits kende een mindere start van het jaar 2023. Na de derbynederlaag tegen Eendracht Hooglede volgde nu een 5-2-nederlaag op Komen. Aanvaller Milan Anckaert (23) panikeert echter niet en maakt zich op voor het streekduel tegen SK Staden.

“Het lag een beetje voor de hand. Enerzijds is de vorm van onze ploeg wat gezakt, anderzijds waren het ook twee erg zware tegenstanders”, aldus de student kinesitherapie die in juni zal afstuderen. “We komen uit een goede periode waarin alles mee zat, een bal die via de paal binnen valt. Iedere ploeg maakt per seizoen wel een fase mee waarin het minder gaat, het is aan ons om die periode zo kort mogelijk te houden.”

Zondag staat er weer een derby op het programma, tegen SK Staden. “We wisten op voorhand dat er een lastig drieluik aan zat te komen. Als we een van de matchen konden winnen, was het die tegen Staden. Het is geen schande om die twee toppers te verliezen, maar nu is het tijd om weer een statement te maken. Een zege tegen Staden zou ideaal zijn om de draad terug op te pikken.”

Band

Anckaert, bezig aan zijn derde seizoen bij Gits, heeft overigens een band met Staden. “Bij de U17 speelde ik destijds een seizoen bij Staden. Ik speelde toen bij Eendracht Hooglede, maar we hadden toen geen ploeg in die categorie. Bijgevolg trainden en speelden we in Staden.”

Ook volgend seizoen komt Anckaert bij Gits uit. “Ik heb niet getwijfeld om bij te tekenen. Ik beleef hier veel plezier en we hebben een fantastische groep. Het is nog te vroeg om van een geslaagd seizoen te spreken al was de eerste ronde meer dan geslaagd. We mikken op 50 punten en het zou mooi zijn om een eindrondeticket te halen. Verder is het ook nog uitkijken naar de derby tegen Hooglede”, besluit de spits. (JT)