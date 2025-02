Michiel Bourgois ruilt VVC Beernem A (3B) voor VV Westkapelle: “Kustformatie wilde me zeer graag”

Na twee seizoenen vaste waarde te zijn geweest bij VVC Beernem A verzeilde Michiel Bourgois in zijn derde competitie regelmatig in de dug-out. De middenvelder bleef zich positief opstellen maar opteert volgend kampioenschap voor de keuze van het hart.

Na drie opeenvolgende puntendelingen wonnen de jongens van afscheidnemend T1 Franky Mestdagh op bezoek bij nummer vier Dosko Kanegem. Michiel Bourgois maakte de 90 minuten vol tussen de krijtlijnen.

Tweede driepunter

“Deze zege deed natuurlijk deugd. Het was onze tweede driepunter na nieuwjaar. De eerste match van de terugronde wonnen we tegen Westkapelle, met 4-1 zowaar. Blijkbaar kon ik die mensen bekoren. De kustformatie wilde me zeer graag. Ik stel trouwens vast dat mijn toekomstige ploeg, na het verlies tegen Beernem, zowaar 12 op 12 oogstte en een flinke sprong maakte in de klassering. Dit doet me inderdaad deugd. Wel wil ik benadrukken dat ik tot de allerlaatste snik mijn taak zal vervullen bij VVC Beernem A, als vaste waarde of als invaller. Na dit seizoen nemen we afscheid, ik stap niet mee in het fusieverhaal. De posities zullen ongetwijfeld nog duurder worden, concurrentie nog scherper en dat heb ik al meegemaakt bij KSV Jabbeke, waar mijn vader als voorzitter fungeert. Daar werd ik opgeleid maar kreeg bitter weinig gelegenheid om me te tonen bij de eerste ploeg.”

Consultant in Brussel

“Soms vergt het serieuze moeite om tijdig op de oefensessies te verschijnen wegens drukke werkomstandigheden als consultant in Brussel. Vanuit Gent, waar ik woon, ben ik vrij vlug op Drogenbrood in Beernem, waar we trainen. Nu heb ik een huis gekocht in Beernem en de afstand van mijn nieuwe woonst naar Westkapelle is vergelijkbaar met die van Gent naar Beernem. Je hoort me dus niet klagen.”

“En ja, ik kijk uit naar die nieuwe uitdaging, weer onder een coach die ooit op het hoogste niveau voetbalde. Centraal in het middenveld kom ik het best tot mijn recht, dat weten ze in Westkapelle. Anderzijds, ik speel waar mij opgedragen wordt. Discipline draag ik hoog in het vaandel”, benadrukt Michiel. (JPV)

Zaterdag 15 februari om 19.30 uur: VV Cercle Beernem A – SC Lombardsijde.