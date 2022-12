Maxime Verlinde (Eendracht Hooglede – 3B): “Thuisreputatie verlengen”

Eendracht Hooglede heeft de koppositie in derde provinciale B opnieuw overgenomen van de buren van KVP Gits. Gits ging thuis onderuit tegen Merkem, terwijl Hooglede met duidelijke 1-4-cijfers won op Ploegsteert.

Maxime Verlinde (29) lag met twee treffers mee aan de basis van die overwinning. “Toch verliep het niet zo vlot als de cijfers doen uitschijnen”, opent Verlinde, die werkt bij de RVA. “Het was een moeilijke wedstrijd op een slecht veld. Thuis hadden ze bovendien nog niet verloren. Maar we slaagden er dit keer wel in om onze kansen af te maken, de weken voordien liet onze afwerking soms wel eens te wensen over.”

Ook het vizier van Verlinde liet het niet afweten, inmiddels zit de aanvaller aan negen treffers. Hooglede staat zo weer aan de leiding, een plaats die ze volgens veel reeksgenoten niet meer zullen afgeven. “Iedereen weet dat de titel onze ambitie is. Die ambitie is zeker haalbaar, want we beschikken over genoeg kwaliteit in de kern. Toch zou ik zeker Gits nog niet afschrijven en ook Komen en Merkem behoren nog tot de outsiders. Maar wij moeten enkel naar onszelf kijken, te beginnen met de partij van zondag tegen Staden. Zij zakten uit tweede en verloren heel wat kwaliteit waardoor ze nu ook in de rechterkolom staan. Maar het gaat om een derby en dan krijg je sowieso een moeilijkere partij. Thuis lieten we echter nog geen enkel punt liggen en we willen graag onze thuisreputatie verder verlengen.”

Verlinde verdedigt al negen jaar de kleuren van Eendracht, maar speelde nog nooit in tweede provinciale. “Het is tijd om met deze ploeg de stap naar tweede te zetten. We hadden eventjes een mindere periode maar lijken nu weer vertrokken. Indien we top blijven, zullen we kampioen spelen”, besluit de goalgetter. (JT)