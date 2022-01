Maxim Lagae gelooft nog in een mirakel met NSVD Handzame (3B): “Winnen tegen Aartrijke kan voor een ommekeer zorgen”

NSVD Handzame is de enige ploeg in de provinciale reeksen die er nog niet in slaagde om ook maar één punt te sprokkelen. Niettemin weigert coach Kurt Desseintebein om de handdoek in de ring te gooien. Ook Maxim Lagae (28), die ondertussen al negen jaar bij de groen-witten speelt, gelooft nog steeds in een half mirakel.

“Zolang we mathematisch niet veroordeeld zijn, moeten we er blijven in geloven”, opent de Kortemarkenaar. “Uiteraard had ik niet verwacht dat we de winterstop zouden ingaan met nul punten. We wisten vooraf dat we in een heel sterke reeks ingedeeld werden, maar ik vind nog steeds dat ons team niet echt veel zwakker is dan vorig seizoen. Enkele ploegen steken er bovenuit en zijn een maatje te groot voor ons. We moeten ervoor zorgen dat we de komende weken punten rapen tegen ploegen van ons niveau.”

“Net daarom is de wedstrijd tegen VV Aartrijke van komend weekend heel belangrijk”, gaat Lagae verder. “Als we die match winnen, zullen we ongetwijfeld vertrouwen tanken en dan is alles nog mogelijk. We weten maar al te goed dat we de kansen die we krijgen beter moeten afmaken en ook scherper moeten verdedigen. Hopelijk zal het in de terugronde wat vaker meezitten, want we werden de voorbije maanden maar zelden door het geluk gediend.”

De routinier van NSVD Handzame geeft eerlijk toe dat degradatie heel jammer zou zijn voor de club. “Twee seizoenen geleden heeft iedereen er alles aan gedaan om te promoveren. Toen hoopten we zo lang mogelijk in derde provinciale te kunnen spelen. Ik denk dat heel wat andere ploegen er al van uitgaan dat wij zullen degraderen. Dat kan een voordeel zijn, want wij geloven er nog in.”

Voordeel

“De verlengde winterstop is voor ons misschien een voordeel. Het is goed dat we het hoofd eens konden leegmaken en geen wedstrijden moesten spelen. We hebben maar twee weken stilgelegen en zijn ondertussen al een hele tijd terug goed aan het trainen.”

“De stipte aanwezigheid op training van de meeste spelers bewijst dat iedereen er nog voluit wil voor gaan. We beseffen maar al te goed dat we af en toe zullen moeten stunten om ons vel te redden. Zondag winnen tegen Aartrijke kan hopelijk voor een ommekeer zorgen en het zou daarenboven drie broodnodige punten opleveren. Eén deugddoende overwinning kan misschien het begin zijn van een mooie reeks”, besluit Maxim Lagae.

(PDC)