Matthias Feys (KDC Ruddervoorde 3B) speelt voor het eerst in derde

Twee goals uit bij Ichtegem, nog eens twee thuis tegen Eernegem. Matthias Feys, de 38-jarige aanwinst van KDC Ruddervoorde, is op dreef. Dankzij vier driepunters op rij blijven de roodhemden in de running voor de periodetitel.

“Of we na zondag nog in aanmerking komen voor die eerste periode hangt in belangrijke mate af van het resultaat in Eernegem-Loppem zaterdagavond”, weet Feys. “Als die uitslag meevalt, moeten we ook zelf nog gaan winnen bij Oedelem. Het is onze bedoeling mee te doen voor de titel of de eindronde. Wat je onderweg kan meepakken, mag je niet laten liggen.”

Eigenlijk was Feys – de carrière van de inwoner van Oostkamp liep via Deinze, Izegem, Westhoek, Blankenberge en Diksmuide – van plan een tweede jaar bij Diksmuide te voetballen. “Door privéproblemen besliste ik om toch wat dichter bij huis te spelen”, verduidelijkt de lichtvoetige voetballer. “Ruddervoorde probeert al enkele jaren naar tweede te klimmen. Een club met ambitie vijf minuten van waar ik woon: anders had ik dit wellicht nooit gedaan.”

Mandekking

In z’n carrière is het de eerste keer dat hij in derde provinciale aan de slag is. Vaak krijgt hij negentig minuten af te rekenen met een rechtstreekse opponent. “Ploegen offeren iemand op, maar in de tweede helft kunnen ze dat dikwijls niet meer belopen”, gaat Feys verder. “Eernegem was vorige zaterdag de eerste tien tot vijftien minuten heel goed. Nadat ik voor 1-0 zorgde, kwamen we niet meer in de problemen.”

Het werd nog 3-0 toen een bezoeker z’n eigen doelman versloeg. Nadat hij enkele weken op positie acht speelde schoof trainer Chris Vanden Broucke z’n topschutter tegen Eernegem een rij vooruit. “Eigenlijk hebben we op dit moment twee punten te weinig”, verwijst Feys naar de ongelukkige 1-1 bij Beernem. “Zo lang mijn lichaam het toelaat, blijf ik voetballen.” (HF)