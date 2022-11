Mathias Piceu (Eendracht Hooglede – 3B): “Thuis het maximum van de punten proberen te houden”

Ondanks een eerste seizoensnederlaag behaalde Eendracht Hooglede toch de eerste periodetitel. De manschappen van Filip Comptaert kunnen met een 23 op 30 terugkijken op een puike start.

“De 1-0-nederlaag op De Panne was helemaal niet verdiend”, opent Piceu (28), bezig aan zijn vierde seizoen bij Eendracht. “Het is elke week een beetje hetzelfde verhaal. Onze tegenstanders spelen in een laag blok en er wordt weinig gevoetbald. We hadden opnieuw veel balbezit en ook de nodige kansen. Zelf miste ik ook twee mooie mogelijkheden. Zij scoren op hun enige kans en dan weet je het wel. Het is nog maar onze eerste nederlaag van het seizoen, dus kunnen we zeker tevreden zijn met onze eerste periode.”

In het klassement moet Hooglede de leidersplaats wel delen met de buren van KVP Gits, het doelsaldo sprak echter in het voordeel van Eendracht. “Gits doet het inderdaad ongelofelijk goed en ook Dikkebus zou ik zeker nog niet afschrijven. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We hebben al een eindrondeticket binnen, maar dat is eigenlijk maar plan B. Het is heel duidelijk dat we kampioen moeten spelen, dat is de kortste weg naar tweede provinciale en ik heb er alle vertrouwen in. We beschikken over een goede ploeg en een brede kern. Als we drie keer 23 punten halen, zullen we er alvast heel erg dichtbij zitten.”

Een nieuwe stap kan zondag gezet worden tegen Vleteren, een staartploeg die vorig jaar nog in vierde uitkwam. “Het zal erop aankomen om doelpunten te scoren. De laatste twee weken scoorden we maar één keer. Als we snel op voorsprong komen, dan krijg je onmiddellijk een heel andere wedstrijd. Thuis hebben we nog het maximum van de punten en dat willen we zo houden. Er komen telkens veel supporters kijken en we willen hen belonen met een driepunter.” (JT)

Zondag 13 november om 14.30 uur: Eendracht Hooglede – VKW Vleteren.