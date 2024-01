Mathias Neyt van VK Dudzele: “Nu volgt cruciaal drieluik”

Na afloop van de wedstrijd in Zerkegem ziedde Soren Maenhout, T1 in Dudzele (3B), van woede: “Bestolen! Fout op de doelman bij de 2-2 en twee zuivere kaarten voor de thuisspelers niet toegekend.” Daarenboven kreeg Dudzele het verliezende doelpunt pal voor affluiten tegen. Je zou voor minder sakkeren.

Tien jaar geleden bood Mathias Neyt zich aan als doelman bij VK Dudzele. Overwegend werd hij geselecteerd als titularis maar tijdens zijn laatste kampioenschap gaf hij toe dat zijn revalidatie veel langer duurde dan vroeger. “Ik begon opnieuw plezier in het keepen te krijgen op het moment dat ik besloten had na het vorige seizoen te stoppen. Toch heb ik nog drie keer onze eerste ploeg moeten depanneren. Onze titularis was geblesseerd en de tweede doelman was net papa geworden en kon zich niet vrijmaken. Dan beschikken we nog over een jonge goalie, die uitkomt in de reeks U17. Hij heeft voldoende talent om voor de leeuwen te worden gegooid, maar is even gestopt wegens blessures.”

Johnny Deryckere

“Bij de invallers treed ik ook nog aan, maar als veldspeler. Zo fungeer ik een beetje als hun grote broer en voelen ze zich gesteund door iemand uit het bestuur. In feite ben ik in de beleidsploeg gerold, volgde vergaderingen en toen onze voorzitter Johnny Deryckere afscheid nam, werden de taken herverdeeld. Mijn collega’s zijn fantastische medewerkers maar beschikken over wat minder pure voetbalkennis. Dus kreeg ik de verantwoordelijkheden over het sportieve in mijn takenpakket. Mijn eerste beslissing was de contractverlenging van de trainers Sören Maenhout en Marco D’Hoore. Zij passen perfect in ons geheel. Ik kan het weten want ik sta vaak bij hen op het oefenterrein. Het trainen van de keepers heb ik immers ook op mij genomen. Nu ben ik tevens bezig met de transfers. Wie ik laat tekenen, moet zich akkoord verklaren met onze kernwaarden. Wij zijn geen grote betalers maar kunnen zoveel meer bieden. En zelf bied ik aldus toegevoegde waarde naast het veld. Op sportief vlak hopen we nu een reeksje neer te zetten. Er wachten ons twee thuismatchen, tegen Ichtegem en Lombardsijde, en daarna volgt de derby in Westkapelle. Dit drieluik zou wel eens cruciaal worden voor het resterende gedeelte van het kampioenschap.” (JPV)