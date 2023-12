Mathias Mus is een supertalent bij titelpretendent SV Loppem (3B)

Mathias Mus is bezig aan zijn eerste jaar rechtspraktijk aan de hogeschool. De blokvakken heeft hij binnen de kortste tijd onder de knie. Toch neemt hij ruim de tijd voor zijn voetbalpassie. Zelden mist de tiener een oefensessie. Tijdens de wedstrijden blink hij uit door zijn snelheid en zijn traptechniek.

Mathias Mus is tevens een gedisciplineerde speler, die de opdrachten nauwgezet volgt. Hij begon te voetballen bij de U10 van Steenbrugge. Daarna mocht hij met positief gevolg testen bij Cercle Brugge, waar hij bleef tot de lichting U14. “Dan werd ik weggestuurd, een lot die velen moeten ondervinden. Meteen draaide ik de knop op, stevende naar Varsenare en we kroonden ons tot kampioen met de U15. Na vervolgens twee seizoenen Oostkamp kwam ik als 17-jarige bij Loppem terecht. Ik maakte kennis met de eerste ploeg en leerde wat verliezen is. Toen ik vernam dat Jens Constant onze nieuwe coach zou worden, sprong ik een gat in de lucht. Ik leerde die trainer kennen bij Cercle Brugge en had altijd een goede band met hem. Ik wist dat hij me beter zou maken. Het systeem veranderde en in een 3-5-2 mag ik me uitleven op de linkerflank. Vaak vind ik de weg naar doel, al blijf ik oog hebben voor mijn defensieve opdrachten.”

kapers op de kust

“Natuurlijk primeren mijn studies, al vind ik het provinciale voetbal een ideale ontspanning. Over mijn toekomst tussen de krijtlijnen denk ik nog niet na, laat dat voer zijn voor later, eens ik mijn diploma heb verworven.”

“We verloren nog geen enkele wedstrijd en speelden één keer gelijk. Dat is inderdaad op kampioenenniveau. Maar er zijn kapers op de kust, hé. Ondanks die fantastische reeks blijven Ruddervoorde en Eernegem aanklampen. Ze hebben slechts één punt achterstand. Een trip naar Westkapelle is onze volgende opdracht. Daarna ontvangen we Lombardsijde, om het kalenderjaar af te sluiten in Pittem: dat is de nummer vier. We evalueren match per match.” (JPV)