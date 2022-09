Lewis Sarrazyn (SK Staden – 3B): “Bouwen aan een nieuwe ploeg”

In derde provinciale B is SK Staden niet echt schitterend aan de competitie begonnen. De ploeg van coach Chris Plaisier boekte 2 op 9 en staat eerder onverwacht in de rechterkolom.

Volgens de 27-jarige doelman Lewis Sarrazyn zijn er echter verzachtende omstandigheden in te roepen. “Veel tegenstanders hadden ons meteen terug voorin verwacht in derde na de degradatie. Zelf waren wij veel voorzichtiger in onze uitspraken, wetende dat bijna de volledige spelersgroep is gestopt of vertrokken. Zondag waren er maar vijf spelers meer bij de selectie van vorig jaar, de rest waren allemaal nieuwkomers. Het is dus zo dat onze hoofdcoach Chris Plaisier, die trouwens schitterend werk levert, moet bouwen aan een volledig nieuwe ploeg en dit de nodige tijd vraagt. Met een voorbereiding alleen kom je er niet. Vandaar ook misschien dat we nu nog maar met twee puntjes achter onze naam staan in de rangschikking na drie speeldagen.”

Ook zondag zaten jullie in Ploegsteert in het verliezende kamp? “Elke ploeg weet dat een verplaatsing maken naar de grens mag aanschouwd worden als ‘moeilijk’. Voor mij was het nog maar de eerste keer dat ik deze trip meemaakte, nu al heb ik dezelfde mening. Het is een ploeg die werkelijk van minuut één tot negentig voor elke bal strijdt. Tegen ons hebben ze vooral gescoord met rebounddoelpunten, zelf hebben wij daar weinig kunnen tegenover zetten.”

Zondag ontvangen jullie SK Roeselare Daisel B, een belangrijke derby meteen? “Ik heb er net de rangschikking bijgenomen en Staden telt één puntje meer. Zaak is dus om dit weekend onze eerste thuiszege te verzilveren zodat we in de klassering kunnen opschuiven naar de grijze middenmoot”, besluit de leerkracht lichamelijke opvoeding uit Beveren-Roeselare. (SBR)

Zondag 25 september om 15 uur: SK Staden – SK Roeselare-Daisel B.