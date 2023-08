KVP Gits (3B) stoomt zich na succesvol seizoen klaar voor competitie: “Nieuw eindrondeticket is dit keer de ambitie”

Ook KVP Gits is zich aan het klaarstomen richting de nieuwe competitie. Na een erg succesvol seizoen met een onverhoopte derde plaats en een daarbij behorend eindrondeticket, hoopt Gits op hetzelfde elan verder te gaan. Met zeven inkomende transfers mikken de Patronaatsjongens terug op een plaats in de eindronde.

Trainer Ringo Taillieu loodste de promovendus vorig jaar naar een mooie gedeelde derde plaats in het klassement. De ambities liggen dan ook een pak hoger. “Vorig jaar was onze enige ambitie om in derde te blijven”, opent de coach.

“Als je dan uiteindelijk eindronde speelt, kun je nu moeilijk zeggen dat we hopen om niet te zakken. Ik ben een trainer die niet achteruit kijkt en de ambitie is opnieuw een eindrondeticket. Al besef ik wel dat iedereen nu anders tegen ons zal spelen. Men kijkt niet langer naar ons als het ploegje dat net is overgekomen, we zullen dus meer moeten spelen vanuit de favorietenrol.”

“Het belangrijkste is om niet in gevaar te komen. Op papier hebben we een gemakkelijke start. Wanneer de start goed is, zijn we terug vertrokken. We hielden de ploeg goed samen en in de breedte zijn we versterkt. Iedereen beseft nu ook dat we dit niveau aankunnen.” In het tussenseizoen trok Gits zeven spelers aan. “Het gaat vooral om jonge gasten die zich nog moeten bewijzen op het hoogste niveau. Ook op vlak van eigen jeugd zitten we zeker goed.”

Ook voorzitter Peter Hanne kijkt reikhalzend uit naar de start van het nieuwe seizoen. “We zijn een gezond ambitieuze ploeg en we ambiëren een plaats in de eindronde. Er zijn in de reeks zes ploegen die overkomen van vierde, dan moet een eindronde zeker haalbaar zijn. Vorig jaar hebben we lang kunnen wedijveren met Hooglede maar die staken er toch serieus bovenuit.”

“Dit seizoen verwacht ik Dikkebus als grootste kandidaat voor de titel, ook Ploegsteert lijkt me redelijk versterkt. Het wordt sowieso een hele mooie reeks met tal van derby’s, denk maar aan Dosko Beveren, Staden, De Ruiter, Kortemark en Handzame. Dat zijn matchen waar we rekenen op heel wat matchbalschenkers en een hoop volk aan de zijlijn.”

Gits versterkte zich met volgende spelers: Gaulthier Bekaert (SK Torhout), Robin Deckmyn (WS Zarren), Mathisse Despierre (E. Hooglede), Ties Duyvejonck (SV Rumbeke), Bilal El Kaddouri (RC Lauwe), Cedric Coigne (SK Reningelst) en Miras Zangeneh (SK Staden). (JT)