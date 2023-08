KVC Wingene mikt op de linkerkolom: “Blijven inzetten op eigen jeugd”

In het tweede seizoen na de herstart in vierde provinciale promoveerde KVC Wingene via de titel. Toch kwam er een nieuwe trainersstaf die een nieuwe aanpak inluidt. De meeste spelers verlengden hun contract, vijf nieuwe spelers kwamen erbij. Zaterdag opent Wingene de competitie tegen Aarsele.

Tijdens de druk bijgewoonde ploegvoorstelling wou voorzitter Pieter Derudder nog even terugblikken op het vorige succesvolle seizoen. “We speelden kampioen en daar is een beker aan verbonden. Die wil ik dan ook overhandigen aan onze kapitein”, aldus de voorzitter. Onder een luid applaus kwam Aaron Derudder die in ontvangst nemen.

Trainerstrio

Daarna werd het nieuwe trainerstrio voorgesteld. T1 Giovanni Pommelaere trainde de jeugd bij Deinze en Cercle Brugge, was ook actief bij KVC en woont in Wingene. “De eigen jeugd integreren is dan ook belangrijk”, aldus de trainer. “Mijn ambitie is een goede start nemen en mikken op de linkerkolom.”

Philippe Mercier en Filip Deseck zijn de nieuwe beloftetrainers waarmee Giovanni nauw zal samenwerken. Filip Vancompernolle blijft keeperstrainer. Lander Buysse, Siebe Vantourenhout, Emiel Gheldhof, Jarne Naert en Jonas Raes zijn de nieuwe spelers die werden voorgesteld.

KVC Wingene-quiz

“We spelen in een mooie reeks die heel wat derby’s op het programma heeft en dat brengt hopelijk heel wat supporters op de been”, verduidelijkt de voorzitter.

“Er wordt opnieuw entreegeld gevraagd en we hebben ook nog medewerkers nodig. We zijn een zeer familiale club en willen dat verder aanhalen door het organiseren van evenementen, zoals een spaghettiavond, een menu met stoverij en de zakenlunch. Nieuw is de KVC Wingene-quiz. We willen ook onze kantine gezelliger maken”, besloot voorzitter Derudder.

De ploegvoorstelling werd afgesloten met een afterparty.