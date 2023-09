KVC Wingene (3B) pakt eerste zege

De ploeg van trainer Giovanni Pommelaere kende een zwakke start van hun eerste seizoen in derde provinciale B. Op de derde speeldag werd een eerste punt gepakt en dat gaf de ploeg een nieuw elan. Tegen Oedelem was het dan raak op eigen veld, 2-1. Ian Naert speelde daar net als zijn broer Jarne volgens zijn trainer een heel sterke partij.

“Vorig seizoen kwam ik over van KSKV Zwevezele”, opent Ian Naert (23) het gesprek. “Daar voelde ik me als voetballer niet echt gelukkig. Ik kreeg weinig speelminuten en had een trainer die naar de namen keek. Misschien heb ik het ook een beetje zelf verprutst. De overgang naar Wingene heeft mij enorm deugd gedaan. Daar kon ik echt mijn ding doen in een 4-3-3 systeem. Met mijn spitsbroeder Gllles Vandenberghe klikt het zeer goed. In de voorbereiding scoorde ik regelmatig en nu moet ik proberen om dat opnieuw te doen”, aldus Naert.

Heropstanding

“Dit seizoen begon niet zoals we gehoopt hadden”, vervolgt de Wingense flankaanvaller. “De opener in de nieuwe reeks werd duidelijk verloren. Dan volgde het bezoek van Aarsele. We speelde een goede partij maar vergaten voor de rust meer te scoren. Dan kregen we het deksel op de neus, opnieuw een verliespartij die niet mocht gebeuren. Op het veld van Pittem moesten we voor de rust de match beslist hebben. Op het einde werd een duidelijke strafschop niet gefloten en pakten we ons eerste punt. Tegen Oedelem waren we de ganse wedstrijd de baas, we kwamen 2-0 voor maar net een prachtige vrije trap scoorden zij tegen. De laatste 20 minuten zetten ze hoog druk maar konden we met winst afsluiten. Nu is Zerkegem aan de beurt. Het is een raar team dat tegen de betere ploegen kan winnen en tegen de mindere laten ze dan punten liggen. Een onregelmatige ploeg dus. Als je daar tegen speelt is het moeilijk voorspellingen te doen”, besluit Naert. (WD)

Zondag 1 oktober om 15 uur: VK Zerkegem – KVC Wingene.