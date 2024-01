KVC Wingene (3B): “Onze thuisreputatie bevestigen”

Na de herstart speelt KVC Wingene al zijn eerste seizoen in derde provinciale. Het nieuwe concept is daar niet vreemd aan. Spelers uit eigen jeugd aangevuld met ervaren spelers die een verleden hebben bij de club. Dat maakt ook dat er meer supporters de wedstrijden en nevenactiviteiten bijwonen. Voorzitter Pieter Derudder is tevreden over hoe de club nu bezig is.

“Toen ik dit seizoen voorzitter werd, hadden we geen grote ambities”, stelt Pieter Derudder. “De linkerkolom halen vonden we haalbaar. Op vandaag doen we het zelfs beter, want de top vier is in zicht. We hebben een sterke thuisreputatie die maakt dat we omhoog mogen kijken. Op verplaatsing doen we het ook niet slecht. Neem nu de match op en tegen Doomkerke op de vorige speeldag. Op een klein veld, dat er niettegenstaande de weersomstandigheden prima bijlag, pakten we de drie punten voor heel wat toeschouwers. Dat ging niet zonder slag of stoot. We begonnen goed aan de partij en waren de hele eerste helft de baas. We kwamen op voorsprong door een strafschop na een fout op onze spits en konden die uitbreiden toen we na het afronden van een vrije trap op 0-2 kwamen. Doomkerke kwam furieus uit de kleedkamer, speelde met de lange bal op het kleine veld en we kregen het moeilijk, maar onze doelman hield ons recht. Nadat zij scoorden herpakten we ons en pakten we een verdiende overwinning.”

Topploegen

Een goed Pittem komt morgen op bezoek. “Die ploeg is in goede doen. Dat zag onze trainer vorige week. We staan dus voor een moeilijke opdracht, maar moeten in die nieuwe derby onze sterke huisreputatie bevestigen en de kloof met de topploegen niet groter laten worden. Die topploegen komen nog allemaal op bezoek, dus een top vier zit er nog in. Dat zou onze ambitie overtreffen.”

“Als bestuur zitten we ook niet stil, want we maken werk van het samenstellen van onze kern voor volgend seizoen met in het achterhoofd ons punt dat we spelers uit de omgeving of met een band met Wingene halen.” (WD)

Zaterdag 13 januari om 19.30 uur: Wingene – Pittem A.